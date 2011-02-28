تشکیل انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننده

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن نکویی مهر امروز دوشنبه در مراسم روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تهران گفت: برگزاری روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان امسال در شرایطی برگزار می شود که کشور در حال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است و با اجرای این قانون، برگ زرینی به افتخارات ملت ایران اضافه شد.

معاون وزیر بازرگانی، اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه ها را موفقیت بزرگ و ارزشمندی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور دانست و افزود: آثار و برکات اجرای این قانون هم اکنون مشخص شده و هر روز از برکات آن، آثار بیشتری ظاهر خواهد شد.

وی تصریح کرد: پدیده دیگری که همزمان با برگزاری روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان بروز کرده است، تشکیل انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که بعد از یکسال از ابلاغ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، در حال شکل گیری است.

به گفته نکویی مهر، هم اکنون اساسنامه انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان به تصویب رسیده و آئین نامه های مرتبط با آن در حال تدوین و در شرف تصویب است. بر این اساس، به لحاظ فعالیتهای اجرایی، تمامی استانهای کشور شروع به برگزاری انتخابات انجمن های حایت از حقوق مصرف کننده کرده اند.

وی با اظهار تولد انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، خاطرنشان کرد: انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کننده، نمادی از مصرف کننده و سازماندهی برای حمایت از حقوق وی هستند و در چند ماه آتی با برگزاری انتخابات انجمنهای تمامی استانهای کشور، شاهد تولد انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننده و انجام وظایف و فعالیتهایی که برای این انجمن دیده شده، خواهیم بود.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، فلسفه نامگذاری روزی به نام روز حمایت از حقوق مصرف کننده و برگزاری همایشی در این روز را، توجه دادن به اهمیت حقوق مصرف کنندگان، فرهنگ سازی عمومی در زمینه رعایت این حقوق از جانب عرضه کنندگان کالا، ارزیابی برنامه های اجرا شده از جانب حمایت از حقوق مصرف کننده و تجلیل از حامیان برتر حقوق مصرف کنندگان در قالب گواهینامه و تندیس حقوق مصرف کنندگان دانست.

به گفته وی، در دنیای پرالتهاب اقتصاد و تجارت کنونی، بحث رقابت و شدت آن، شتاب روزافزون تغییرات تکنولوژی و نیز توجه به دیدگاه‌ها و نظرات مصرف کنندگان بسیار مهم تلقی می شود. در واقع این مصرف کننده است که تولید و توزیع برای او طراحی می شود و رقابتها در جلب رضایت او است .

نکویی مهر، رعایت حقوق مصرف کننده را نه تنها به نفع مصرف کننده دانست، بلکه آن را در راستای منافع تولیدکنندگان نیز ذکر کرد و گفت: هم افزایی میان حقوق مصرف کننده و تولید کننده در این چارچوب معنادار است و رعایت حقوق مصرف کننده یکی از ارکان مهم اقتصاد به شمار می رود.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: علاوه بر حساسیت دولت بر رعایت حقوق مصرف کنندگان، تولیدکنندگان نیز در این زمینه حساسیت دارند؛ به نحوی که هم اکنون شاهد روند رو به تزاید متقاضیان دریافت گواهینامه و تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستیم.

وی اظهار داشت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز به عنوان متولی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با هدف تبیین و ترویج فرهنگ عمومی رعایت از حقوق مصرف کنندگان، افزایش انگیزه و حساسیت تولیدکنندگان برای رعایت حقوق مصرف کننده از سال 80 ممیزی شرکتهای برتر برای اعطای تندیس و گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان را در دستور کار قرار داده و 20 معیار و شاخصه را در این راستا، مدنظر قرار داده و می دهد.

نکویی مهر در تشریح معیارهای تعیین حامیان حقوق مصرف کنندگان خاطرنشان کرد: رعایت قیمت عادلانه و براساس ضوابط، ثبات نسبی قیمتها و رعایت کاهش قیمت تمام شده، رعایت کیفیت و استاندارد، اطلاع رسانی و خدمات پس از فروش مناسب، اطلاع رسانی از ویژگی های کالا، دریافت و نظرسنجی از مشتریان و جلب رضایت آنها، افزایش بهره وری، نوآوری و تحقیق و توسعه است که براساس این ضوابط، ممیزی ها صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: در سالجاری نسبت به سال قبل، رشد 20 درصدی متقاضیان را شاهد هستیم. در این میان، 314 شرکت تقاضای دریافت گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان را ارسال کرده اند و بعد از کار فشرده سازمان حاصل دهها هزار نفر- ساعت کار کارشناسی،89 شرکت برگزیده شده اند.