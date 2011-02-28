ناامنی در کرمان 35 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نجار عصر یکشنبه در جمع بخشداران و فرمانداران کرمان اظهارداشت: وضعیت امنیت در استان کرمان هم اکنون مطلوب است بطوریکه طبق آمار میزان ناامنی تنها طی پنج ماه گذشته در استان 35 درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: برگزاری رزمایشهای نیروی انتظامی در جنوب کرمان و همچنین در شرق استان در برقراری و افزایش امنیت بسیار موثر بوده است.

استاندار کرمان خاطر نشان کرد: شاخص مهم در بحث امنیت شاخص احساس امنیت است که باید در بخش فرهنگی در این خصوص کار بیشتری انجام شود.

وی همچنین بر وحدت مسئولان تاکید کرد و گفت: این وحدت بین مسئولان در نهایت منجر به افزایش وحدت اجتماعی خواهد شد که این مسئله در زمینه افزایش میزان امنیت نیز نقش مهمی دارد.

وی با اشاره به ایام نوروز و استقبال هموطنان از سفر به استان کرمان از مسئولان خواست تمامی اقدامات و امکانات رفاهی را برای رفاه حال مسافران بکار گیرند.

نجار ادامه داد: در این بخش باید ستادهای تسهیلات نوروزی در مناطق مختلف شکل گیرد و با هماهنگی و استفاده از امکانات موجود زمینه سفر مطلوب را برای مسافران نوروزی مهیا کرد.