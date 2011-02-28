یارانه شیر در انتظار تخصیص اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مدرس خیابانی افزود: علی رغم مکاتبات فراوان با مسئولین، پیگیری‌های متعدد و حتی گرفتن دو مصوبه در این خصوص، که در یکی از آنها نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری را موظف کردند اعتبار یارانه شیر به میزان 2300 تن تخصیصی سال 89 را محاسبه کند و ظرف مدت 24 ساعت در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد اما این بودجه هنوز در اختیار وزارت بازرگانی قرار نگرفته است.

وی با بیان این مطلب که سرانه مصرف شیر در کشورمان نصف کشورهای پیشرفته دنیا است، ادامه داد: علی‎رغم پرداخت یارانه شیر و توسعه و ترویج مصرف این محصول، فاصله بسیاری با سرانه مصرف شیر وجود دارد و با توجه به پایین بودن این سرانه، طبیعی است که هرگونه تغییر در مکانیزم‎ پرداخت یارانه شیر نباید موجب کاهش مصرف شود.

قائم مقام معاونت توسعه بازرگانی داخلی، اصلاح قیمت گندم، آرد و نان را مورد اشاره قرار داد و گفت: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‎ها در این بخش منجر به صرفه‎جویی و کاهش ضایعات شده است ولی در شیر باید نگاه افزایشی باشد. به معنای اینکه تغییر مکانیزم پرداخت یارانه باید موجب ترویج مصرف شود.

وی با تاکید بر اینکه تغییر مکانیزم پرداخت یارانه در این بخش باید منجربه حمایت از مصرف‎کننده و دامدار شود، خاطرنشان کرد: اگر حتی بپذیریم که کارخانجات فرآوری شیر در دوره پرداخت یارانه به شکل موجود، طرح‎های توسعه‎ای خود را به سرانجام رسانده‎اند، نگاه حمایتی باید همچنان دنبال شود.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود میزان یارانه در نظر گرفته شده برای شیر در سال جاری را 580 میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: تاکنون 200 میلیارد تومان از این میزان یارانه پرداخت شده است.

قائم مقام معاونت توسعه بازرگانی داخلی از بدهی 280 میلیارد تومانی معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری خبر داد و افزود: ارزش شیر یارانه توزیع شده توسط وزارت بازرگانی تاکنون بالغ بر 480 میلیارد تومان است.

وی گفت: بدیهی است وزارت بازرگانی به محض دریافت یارانه شیر همچون گذشته بلافاصله نسبت به توزیع آن اقدام می کند.