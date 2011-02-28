۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۸

رئیس بازرگانی کرمان:

میوه مورد نیاز مردم در کرمان ذخیره سازی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: حمید قاسم نژاد با اشاره به ذخیره سازی میوه مورد نیاز مردم در ایام نوروز گفت: با هر گونه سوء استفاده در بازار طی ایام نوروز به شدت برخورد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حمید قاسم نژاد عصر یکشنبه در شورای تنظیم بازار کرمان اظهارداشت: همچون سالهای گذشته در سال جاری نیز تمهیدات لازم در راستای تامین میوه مورد نیاز مردم در شب سال انجام شده است.

وی با اشاره به ذخیره سازی پرتغال و سیب افزود: در صورت هر گونه اختلال در بازار میوه افراد سود جو مورد برخورد قانونی قرار خواهند گرفت.

وی همچنین از برپایی 22 نمایشگاه بهاره در کرمان خبر داد و گفت: با تاکید صورت گرفته از توزیع هر گونه کالای بی کیفیت در این نمایشگاهها جلوگیری می شود ضمن اینکه بازرسان بر فعالیت اصناف در این نمایشگاهها نظارت کامل دارند.

قاسم نژاد افزود: در نمایشگاههای عرضه کالا در کرمان محصولات با تخفیف 10 تا 20 درصدی ارائه خواهند شد.

این مسئول همچنین از هماهنگی بین دستگاههای مختلف در راستای کنترل بازار در آستانه عید نوروز خبر داد و گفت: بخشی از کالاهای ذخیره شده در حین قانون هدفمندی یارانه ها نیز در همین ایام در بازار تزریق خواهد شد.

وی در ادامه در خصوص افزایش قیمت تخم مرغ نیز گفت: هماهنگی های لازم برای کنترل روند قیمت این کالا صورت گرفته است و امیدواریم بزودی این روند اجرایی شود.

معاون توسعه بازرگانی کرمان نیز در این جلسه گفت: طبق بررسی صورت گرفته میانگین افزایش قیمت در کالاهای اساسی 4 درصد گزارش شده است.
 
مصطفی زریسفی بیشترین افزایش قیمت در روزهای اخیر را در بخش تخم مرغ دانست.
کد مطلب 1263296

