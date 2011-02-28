اسناد اراضی ملی و دولتی در قزوین بصورت تک برگی صادر می شود

رسول الله یار بیگی کشمرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: با توجه به توافق سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای مابقی اراضی ملی این استان با استفاده از روش علمی و دیجیتالی و تهیه نقشه های کاداستری که حاوی اطلاعات مهمی است اسناد این اراضی به صورت تک برگی صادر خواهد شد.

وی افزود: تاکنون بیش از 80 درصد اراضی ملی و دولتی استان قزوین سنددار شده و مابقی آن در راستای اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل دولت الکترونیک به شکل علمی در دست بررسی و اقدام است.

کشمرزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین با ارائه آموزش های لازم و مجهز کردن امکانات مهندسی نقشه های سنواتی خود را اصلاح و به شکل کاداستری (رقومی، توصیفی ) به اداره کل ثبت اسناد و املاک ارائه می کند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با این شیوه جدید بسیاری از مشکلات فنی و اجتماعی در سطح استان رفع شود.

در حال حاضر برای بیش از 800 هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی استان قزوین سند مالکیت صادر شده است.