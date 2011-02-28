به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم سینمایی را موسسه فیلمیران پخش میکند و قرار است بهار سال آینده روی پرده برود. فیلمنامه "پرستوهای عاشق" را که داستانی خانوادگی دارد غلامرضا گمرکی و بابک کاظمی نوشتهاند و بهزاد آن را بازنویسی کرده است.
یوسف تیموری، علی صادقی، نیوشا ضیغمی، حامد کمیلی، آناهیتا نعمتی و.. بازیگران این فیلم هستند. نام قبلی این فیلم "به سوی آفتاب" بود. غلامرضا آزادی تهیهکننده این فیلم سینمایی است.
"شور زندگی"، "روزی که خواستگار آمد"، "مرد نامرئی"، "دره شاپرکها" و " کاکلی" فیلمهایی هستند که فریال بهزاد کارگردانی کرده است.
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