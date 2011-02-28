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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۶

"پرستوهای عاشق" اوایل سال 90 اکران می‌شود

"پرستوهای عاشق" اوایل سال 90 اکران می‌شود

فیلم سینمایی "پرستوهای عاشق" به کارگردانی فریال بهزاد اوایل سال 90 روی پرده سینماها می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم سینمایی را موسسه فیلمیران پخش می‌کند و قرار است بهار سال آینده روی پرده برود. فیلمنامه "پرستوهای عاشق" را که داستانی خانوادگی دارد غلامرضا گمرکی و بابک کاظمی نوشته‌اند و بهزاد آن را بازنویسی کرده است.

یوسف تیموری، علی صادقی، نیوشا ضیغمی، حامد کمیلی، آناهیتا نعمتی و.. بازیگران این فیلم هستند. نام قبلی این فیلم "به سوی آفتاب" بود. غلامرضا آزادی تهیه‌کننده این فیلم سینمایی است.

"شور زندگی"، "روزی که خواستگار آمد"، "مرد نامرئی"، "دره شاپرک‌ها" و " کاکلی" فیلم‌هایی هستند که فریال بهزاد کارگردانی کرده است.
کد مطلب 1263299

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