به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد زادهوش در نشست کمیته هدایت تبلیغی استان البرز که در سالن جلسات معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، با تاکید بر فراهم آوردن زمینههای اعزام مبلغ به استان البرز تاکید کرد و اظهارداشت: درصدد بهرهمندی از نظرات کارشناسی و ظرفیتهای خوب استان البرز برای گسترش و ارتقای امر تبلیغ در این استان هستیم.
وی تصریح کرد: استفاده از نیروهای جوان و مبلغین بشیران جوان و بهرهمندی از نشاط آنها درامور فرهنگی و تبلیغی از برنامههای دفتر تبلیغات اسلامی در این استان البرز به شمار میرود.
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به تاثیر و استقبال مخاطبان از تبلیغ گروهی تصریح کرد: دفتر تبلیغات تقویت گروههای تبلیغی موجود و شناسایی و ثبت گروههای نو را در دستور کار خود قرار داده تا در کنار تبلیغ سنتی شاهد یک حرکت مناسب در عرصه تبلیغ باشیم.
وی اعزام مبلغان نخبه را یکی از برنامههای موثر در عرصه تبلیغ دانست و اضافه کرد: اعزام مبلغین نخبه به منطقه، در شتاب و ارتقای کمی و کیفی تبلیغ در استان البرز موثر میباشد.
زادهوش در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: برگزاری 4 دوره آموزشی برای شناخت و نقد وهابیت، بهاییت و فرقههای نوظهور برای مبلغان استان البرز از دیگر برنامههای این معاونت بوده و در آینده نزدیک دورههای آموزشی نقد مسیحیت و باستان گرایی نیز برگزار خواهد شد.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: با توجه به حضور و شناخت اعضای کمیته هدایت تبلیغی استان البرز از این استان، باید نظرات و آسیبها در منطقه و نقاط ضعف و قوت مبلغان جهت بررسی و ارائه راهکار، توسط آنها به دفتر تبلیغات اسلامی انتقال یابد.
بر پایه این گزارش حجت الاسلام سید غلام عباس موسوی مدیر کل امور مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی نیز در این نشست ایجاد هماهنگی و انسجام در امر تبلیغ را از اهداف برگزاری نشست کمیته هدایت تبلیغی استانها دانست.
قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: با توجه به جمعیت بالای جوان در استان البرز باید زمینههای افزایش اعزام مبلغ به این استان فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد زادهوش در نشست کمیته هدایت تبلیغی استان البرز که در سالن جلسات معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، با تاکید بر فراهم آوردن زمینههای اعزام مبلغ به استان البرز تاکید کرد و اظهارداشت: درصدد بهرهمندی از نظرات کارشناسی و ظرفیتهای خوب استان البرز برای گسترش و ارتقای امر تبلیغ در این استان هستیم.
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