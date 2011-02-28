قاچاق مواد مخدر صنعتی در کرمان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، موحد عصر یکشنبه در ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان اظهارداشت: طی سال جاری میزان قاچاق مواد مخدر صنعتی افزایش یافته است.

وی ادامه داد: قاچاقچیان از قاچاق مواد مخدر سنتی به مواد مخدر صنعتی روی آورده اند و هر چند میزان قاچاق کم شده است اما درصد تخریب مواد مخدر صنعتی بسیار بیشتر از سنتی است.

وی خاطرنشان کرد: کشف این مواد به دلیل حجم کم مشکل تر از سایر مواد مخدر است و از سوی دیگر حمل آن برای قاچاقچیان آسانتر است و سود بیشتری نیز نصیب سوداگران می کند.

وی ادامه داد: طبق قانون جدید مربوط به مواد مخدر برخورد با قاچاق این گونه مواد با شدت بیشتری صورت خواهد گرفت.

دادستان کرمان افزود: شناسایی سرشاخه ها یکی از مهمترین اولویتها در راستای برخورد با این پدیده شوم است که با جدیت دنبال می شود.

وی گفت: اغلب افرادی که در زمینه مواد مخدر دستگیر می شوند تنها حاملان و اجیر کرده های سرشاخه ها هستند که با استفاده از سرمایه آنها اقدام به قاچاق می کنند.

این مسئول قضایی از دستگیری تعدادی از سرشاخه های قاچاق مواد مخدر خبر داد و گفت: این امر با جدیت دنبال خواهد شد.

وی در خصوص افراد معتاد نیز گفت: این افراد باید هر چه سریعتر نسبت به درمان اقدام کنند زیرا رویکرد نسبت به این افراد درمانی و قضایی است و در صورت عدم ترک اعتیاد مجرم محسوب می شوند.