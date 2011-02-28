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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۲

"سبب من" تا پایان سال آماده نمایش می‌شود

"سبب من" تا پایان سال آماده نمایش می‌شود

فیلم سینمایی "سبب من" ساخته بهرام بهرامیان هم اکنون در مراحل فنی قرار دارد و تا پایان سال آماده نمایش می‌شود.

محمد نشاط مجری طرح "سبب من" در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تدوین فیلم مدتی پیش به پایان رسیده است و اسحاق خانزادی صداگذاری را انجام می‌دهد. ساخت موسیقی هم اکنون  توسط محمدرضا درویشی انجام می‌شود. امیدوارم این فیلم تا پایان سال آماده نمایش شود.

وی افزود: سال آینده برای پروانه نمایش اقدام خواهیم کرد. فیلم به دلیل مشکلات فنی به جشواره فجر امسال نرسید، هر چند که دوست داشتم فیلم در جشنواره دیده شود.

"سبب من" دارای مضمونی اجتماعی است و بازیگران آن فرهاد آئیش، مژگان بیات، مصطفی زمانی، طناز طباطبایی، امیرحسین فتحی، حمید فرخ‌نژاد، شبنم قلی‌خانی، فاطمه معتمد‌آریا و فرخ نعمتی هستند.

عوامل "سبب من" عبارتند از کارگردان: بهرام بهرامیان، نویسنده فیلمنامه: بابک کایدان، مدیر فیلمبرداری: ایرج آشوری، صدابردار: اسحاق خانزادی، طراح گریم: عبدالله اسکندری، طراح صحنه: رضا حاجی‌درویش، طراح لباس ژاله لاکی‌زاده، دستیار و برنامه‌ریز: کامبیز دارابی، مدیر تولید و مشاور تهیه‌: محمد نشاط.

کد مطلب 1263305

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