شورای حل اختلاف استان زنجان رتبه چهارم حل و فصل دعاوی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، توکل حیدری ظهر دوشنبه در گردهمایی روسا و قضات شورای حل اختلاف استان زنجان گفت: خوشبختانه با تلاش و همت مضاعف شوراهای حل اختلاف استان زنجان در شش ماهه اول سال جاری موفق به کسب مقام چهارم کشوری در حل و فصل دعاوی و اختلاف شهروندان با رویکرد صلح و سازش شده ایم.

حیدری با تاکید بر اینکه حکمت و فلسفه تاسیس شوراهای حل اختلاف تقویت و تعالی فرهنگ صلح و سازش بین مردم است افزود: تمام سعی و تلاش خود را در تقویت شوراهای حل اختلاف بکار خواهیم بست تا کیفیت رسیدگی در شوراهای حل اختلاف ارتقاء یافته و با کاهش مدت زمان رسیدگی در شورا ها از اطاله دادرسی جلوگیری نماییم.

وی خطاب به قضات شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: ما قضات مأذون هستیم و فقط براساس قوانین و مقررات اذن قضاوت داریم بنا براین احکام صادره از سوی قضات شورا می بایست دقیقا در چهار چوب قوانین و مقررات باشد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان زنجان با درخواست اعمال دقت هر چه بیشتر در رسیدگی و صدور آراء اظهار امیدواری کرد: با همکاری و همیاری اعضا و قضات شورا، باید کیفیت و کمیت رسیدگی در شوراها را به حد مطلوب برسانیم.

حیدری با برشمردن مشکلات موجود در روند رسیدگی شوراهای حل اختلاف، کمبود شدید کادر قضایی، کندی ابلاغ اوراق قضایی توسط ضابطین و کمبود اعتبارات مربوط به شوراها را از اهم مشکلات موجود بیان کرد و اظهار امیدواری نمود با مساعدت مسئولین به مشکلات موجود فائق شویم.

وی از واجدین شرایط قانونی، معتمدین محلی و حقوقدانان دعوت به همکاری در شوراهای حل اختلاف کرد.