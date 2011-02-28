بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان ولیعصر (عج) زنجان راه اندازی می شود

بهرام حاجی کریم در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان بیان کرد: راه اندازی این بخش در منطقه شمالغرب و از تهران به این طرف منحصر به فرد است.

حاجی کریم همچنین از راه اندازی بخش داخلی سه و اورژانس جدید بیمارستان با سه برابر ظرفیت اورژانس فعلی، طی سه ماه آینده خبر داد.

وی افزود: بخش داخلی بیمارستان توسعه می یابد و بلافاصله پس از آن اورژانس بیمارستان در یک محل موقت مستقر می شود تا طرح و نقشه اصلی اورژانس که بیش از سه برابر ظرفیت اورژانس فعلی را داراست با استانداردهای جدید و با روشی که بهترین سرویس را به بیماران ارائه دهد احداث شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با تأکید بر اینکه اورژانس جدید بیمارستان از اورژانس های نمونه کشور خواهد بود، ادامه داد: در اورژانس جدید، بخش ها مجزا بوده و برای مثال اورژانس سوختگی و اورژانس مسمومیت ها جدا از یکدیگر خواهد بود.

حاجی کریم با بیان اینکه راه اندازی این بخش ها به کمک خیرین و هیئت امنای بیمارستان انجام می شود، اظهار داشت: بخشی از اقدامات تجهیزاتی نیز توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام می شود و برخی قسمت ها در حین انجام کار تکمیل خواهد شد.

وی با اشاره به دوره های دستیاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: رزیدنت های دوره تخصصی بیماری های عفونی و از سال آینده در مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر (عج) زنجان شروع به کار خواهند کرد.

این متخصص بیماریهای عفونی افزود: راه اندازی دوره دستیاری بیماری های مغز و اعصاب نیز مصوب شده و رزیدنت های آن از سال آینده شروع به کار خواهند کرد و ما به دنبال راه اندازی دوره فوق تخصصی بیماری های غدد هستیم.

وی خاطر نشان کرد: دستگاه رادیو تراپی و اشعه درمانی برای استفاده بیماران سرطانی خریداری شده و با آماده شدن فضای نصب دستگاه و انجام کارهای مقدماتی به زودی نصب می شود.

رئیس بیمارستان ولیعصر (عج) زنجان با بیان اینکه سود این اقدامات در مرحله اول به بیماران می رسد اظهار داشت: تمامی این اقدامات تا شش ماهه اول سال آینده به بهره برداری می رسد و در نتیجه ارائه خدمات تخصصی به بیماران بدون هیچ سکونی و با سرعت خواهد بود.

حاجی کریم همچنین از انجام عمل جراحی درمان افتادگی پلک بدون ایجاد برش در این بیمارستان خبر داد و افزود: این عمل به جهت روی حدقه چشم و عناصر حیاتی و حساس اعصاب مرکزی و بدون ایجاد هر گونه برشی بر روی پوست انجام شد در استان منحصر به فرد بود.