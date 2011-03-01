ارتقا حقوق ورزشکاران برای سال آینده/ هدیه ازدواج به ورزشکاران و خانواده‎ آنها

سعیدرضا عاصمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن یادآوری اینکه بر اساس آئیننامه جدید صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان حقوق ورزشکاران از چند ماه گذشته به طور میانگین و نسبت به هفت سال پیش که مبلغ ثابتی داشت چهار برابر شده، اظهارداشت: در آغاز هر سال و بر اساس مصوبه قانون کار حقوق دریافتی کارمندان به میزانی مشخص افزایش پیدا میکند. این افزایش شامل حقوق تعیین شده برای ورزشکاران هم خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در گروهبندی جدید صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان جامعه مخاطب و کسانیکه به نوعی با ورزش سروکار دارند به هفت دسته تقسیم شدهاند، یادآور شد: البته طبق دسته بندی صورت گرفته تنها ورزشکارانی که در دسته اول (مدال آوران المپیک) و دسته دوم (مدال آوران بازیهای آسیایی، جهانی و پاراآسیایی) جای گرفتهاند از حقوق مادالعمر در کنار مستمری بهرهمند هستند.
مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان خاطرنشان کرد: نفراتی که در سایر دستههای گروه بندی جدید قرار گرفتهاند، حقوقی نمیگیرند اما مانند ورزشکاران دسته اول و دوم از خدماتی مانند تخفیفات ویژه و بیمه تکمیلی بهرهمند خواهند شد.
عاصمی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "چرا مدال آوران رویدادهایی مانند تورنمنتهای بینالمللی یا مسابقات ارتشهای جهان در دسته ورزشکاران حقوق بگیر نیستند؟" گفت: این ورزشکاران در دسته سوم گروهبندی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان جای گرفتهاند. کسی که در مسابقات ارتشهای جهان شرکت میکند در استخدام ارتش است و از این نهاد حقوق میگیرد. پس نیازی به ارائه حقوق و مزایا از طرف ما نیست.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه "آیا آنها در پاداشها نیز جایگاهی نخواهند داشت؟" خاطرنشان کرد: صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان تنها مجری اهدا پاداش به مدال آوران و قهرمانان است. تنظیم آئیننامه در این زمینه بر عهده سازمان تربیت بدنی است. ما هیچ نقشی نداریم که بخواهیم مدال آورانی را در زمره دریافت کنندگان پاداش قرار دهیم یا حذف کنیم.
مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر از اهدا هدیه ازدواج به ورزشکاران و خانوادههای آنها خبر داد و در این زمینه توضیحات لازم را ارائه کرد.
عاصمی با بیان اینکه اجرای این طرح همزمان با ایام گرامیداشت دهه فجرآغاز شد، اظهارداشت: ورزشکارانی که خودشان یا فرزندانشان ازدواج کنند 500 هزار تومان هدیه ازدواج دریافت میکنند. ضمن اینکه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان خدمات دیگری هم برای ورزشکاران در نظر گرفته است که به مرور و از سال آینده ارائه خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اینکه خبرنگاران و نمایندگان رسانههای ورزشی در گروه پنجم گروهبندی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان جای گرفتهاند، تاکید کرد: خدماتی مانند تخفیفات ویژه در زمینههای تعیین شده شامل حال اعضای این گروه نیزخواهد شد.
مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان در پایان گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه خدمات این صندوق شامل حال ورزشکارانی که در جریان مسابقات مصدوم میشوند نیز خواهد شد، گفت: تاکنون و با کمک سازمان تربیت بدنی مبلغ 200 میلیون تومان صرف هزینههای درمان "نونا پسانین" شده است. کمک برای بهبود شرایط این دوومیدانی کار جوان ادامه خواهد داشت.
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