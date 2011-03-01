ارتقا حقوق ورزشکاران برای سال آینده/ هدیه ازدواج به ورزشکاران و خانواده‎ آنها

سعیدرضا عاصمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن یادآوری اینکه بر اساس آئین‎نامه جدید صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان حقوق ورزشکاران از چند ماه گذشته به طور میانگین و نسبت به هفت سال پیش که مبلغ ثابتی داشت چهار برابر شده، اظهارداشت: در آغاز هر سال و بر اساس مصوبه قانون کار حقوق دریافتی کارمندان به میزانی مشخص افزایش پیدا می‌کند. این افزایش شامل حقوق تعیین شده برای ورزشکاران هم خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در گروه‎بندی جدید صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان جامعه مخاطب و کسانیکه به نوعی با ورزش سروکار دارند به هفت دسته تقسیم شده‌اند، یادآور شد: البته طبق دسته بندی صورت گرفته تنها ورزشکارانی که در دسته اول (مدال آوران المپیک) و دسته دوم (مدال آوران بازی‎های آسیایی، جهانی و پاراآسیایی) جای گرفته‎اند از حقوق مادالعمر در کنار مستمری بهره‎مند هستند.

مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان خاطرنشان کرد: نفراتی که در سایر دسته‌های گروه بندی جدید قرار گرفته‌اند، حقوقی نمی‎گیرند اما مانند ورزشکاران دسته اول و دوم از خدماتی مانند تخفیفات ویژه و بیمه تکمیلی بهره‌مند خواهند شد.

عاصمی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "چرا مدال آوران رویدادهایی مانند تورنمنت‎های بین‎المللی یا مسابقات ارتش‎های جهان در دسته ورزشکاران حقوق بگیر نیستند؟" گفت: این ورزشکاران در دسته سوم گروه‏بندی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان جای گرفته‏اند. کسی که در مسابقات ارتش‏های جهان شرکت می‏کند در استخدام ارتش است و از این نهاد حقوق می‏گیرد. پس نیازی به ارائه حقوق و مزایا از طرف ما نیست.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه "آیا آنها در پاداش‏ها نیز جایگاهی نخواهند داشت؟" خاطرنشان کرد: صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان تنها مجری اهدا پاداش به مدال آوران و قهرمانان است. تنظیم آئین‎نامه در این زمینه بر عهده سازمان تربیت بدنی است. ما هیچ نقشی نداریم که بخواهیم مدال آورانی را در زمره دریافت کنندگان پاداش قرار دهیم یا حذف کنیم.

مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر از اهدا هدیه ازدواج به ورزشکاران و خانواده‎های آنها خبر داد و در این زمینه توضیحات لازم را ارائه کرد.

عاصمی با بیان اینکه اجرای این طرح همزمان با ایام گرامیداشت دهه فجرآغاز شد، اظهارداشت: ورزشکارانی که خودشان یا فرزندانشان ازدواج کنند 500 هزار تومان هدیه ازدواج دریافت می‎کنند. ضمن اینکه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان خدمات دیگری هم برای ورزشکاران در نظر گرفته است که به مرور و از سال آینده ارائه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه خبرنگاران و نمایندگان رسانه‎های ورزشی در گروه پنجم گروه‎بندی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان جای گرفته‎‌اند، تاکید کرد: خدماتی مانند تخفیفات ویژه در زمینه‎های تعیین شده شامل حال اعضای این گروه نیزخواهد شد.

مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان در پایان گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه خدمات این صندوق شامل حال ورزشکارانی که در جریان مسابقات مصدوم می‎شوند نیز خواهد شد، گفت: تاکنون و با کمک سازمان تربیت بدنی مبلغ 200 میلیون تومان صرف هزینه‏های درمان "نونا پسانین" شده است. کمک برای بهبود شرایط این دوومیدانی کار جوان ادامه خواهد داشت.