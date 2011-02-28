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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۲

حسنی به مهر خبر داد:

انتقال دانشجویان آموزش و پرورش به وزارت علوم قطعی شد/ آخرین وضعیت انتقال

انتقال دانشجویان آموزش و پرورش به وزارت علوم قطعی شد/ آخرین وضعیت انتقال

مدیرکل دفتر شورای گسترش آموزش عالی درباره راهکارهای اجرایی شدن پیوستن آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز گفت: بحث انتقال دانشجویان آموزش و پرورش به وزارت علوم قطعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، انتقال آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای به دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از حد یک تصمیم فراتر رفته و به مرحله بررسی سناریوهای اجرایی شدن این انتقال رسیده است.

جلسه کمیته مشترک بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سه شنبه 10 اسفند ماه در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود تا گام‌های عملیاتی برای انتقال آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جزئیات اجرای این طرح بررسی شود.

مسئولیت آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و پذیرش دانشجوی فنی و حرفه‌ای پیش از این بر عهده وزارت آموزش و پرورش بود که با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مقرر شد این آموزشکده‌ها با همه امکانات به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واگذار شوند.
 
مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مقرر کرده است وزارت‌ علوم، تحقیقات و فناوری موظف به پذیرش دانشجوی کاردانی و کارشناسی فنی و حرفه‌ای شود.
 
ابوالفضل حسنی - مدیرکل دفتر شورای گسترش آموزش عالی در گفتگو با مهر در این باره گفت: به طور قطع بحث انتقال دانشجویان آموزش و پرورش به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عملیاتی می‌شود.
 
وی افزود: مقرر شده آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای در درون دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی شکل بگیرند و زمانی که این ادغام صورت گیرد دیگر آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای نخواهیم داشت.
 
مدیرکل دفتر شورای گسترش آموزش عالی درباره راهکارهای اجرایی شدن پیوستن آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز گفت: هنوز در این زمینه کاری انجام نشده و هیچ اتفاقی نیافتاده است. امیدواریم در جلسه سه شنبه 10 اسفند ماه فضای بحث در این زمینه روشن‌تر شود.  
کد مطلب 1263313

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