اسامی محرومان هفته بیست و پنجم اعلام شد/ محرومیت 14 بازیکن و یک مربی

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام سازمان لیگ درهفته جاری مسابقات لیگ برترفوتبال 7 تیم با بازیکنان محروم روبرو هستند که در این میان تیم ملوان بندر انزلی با 3 بازیکن و یک سرمربی بیشترین محرومان هفته را به خود اختصاص داده است. تیم ملوان این هفته در خانه پذیرای راه آهن شهرری خواهد بود.

تیم پرسپولیس هم در دیدار بیرون ازخانه مقابل تیم بحران زده پاس همدان با محرومیت دو بازیکن کلیدی خود روبروست. اسامی بازیکنان محروم هفته بیست و پنجم به شرح زیر است:

* پاس همدان: امیر محبی ، مرتضی عزیز محمدی

* سپاهان اصفهان : خسرو حیدری

* راه آهن شهرری: ابوذر رحیمی

* شاهین بوشهر: مهدی نوری ، احمد آل نعمه

* پرسپولیس: غلامرضا رضایی، تیاگو فراگو

* نفت آبادان: روح الله عرب، نبی ساکی، حسن هوری

* ملوان بندر انزلی: پژمان نوری ، محمد نزهتی ، مهرداد پولادی - فرهاد پورغلامی (سرمربی ملوان)

هفته بیست و پنجم مسابقات لیگ برتر با نام نکوداشت شهدای جنگ جمل و گرامیداشت هفته درختکاری طی روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه هفته جاری (13، 14 و 15 اسفند) برگزارخواهد شد.