"آب باریکه" قذافی و پسران خشک می شود!/ 82 میلیارد دلار کجاست؟

درحالی که نبردهای خونین بین مخالفان دولت و رژیم سرهنگ معمر قذافی همچنان ادامه دارد، مناسبات و ساختار قدرت وی و خانواده ‌اش روز به روز بیشتر برملا می ‌شود.

پس از قطعنامه شورای امنیت علیه لیبی چند کشور اقدام به مسدود کردن دارائی های قذافی کرده اند اما هنوز میزان دقیق ثروت وی اعلام نشده و آنچه که معلوم است، قذافی و پسرانش میلیاردها دلار از سرمایه‌ های مردم لیبی را به غارت برده ‌اند.



خانواده قذافی در یک نگاه

رهبر انقلاب لیبی، که تقریبا ۴۲ سال بر این کشور حکومت کرده از دو ازدواج دارای ۸ فرزند است. ۷ پسر و یک دختر.

محمد، پسر بزرگ قذافی از ازدواج اولش، هرچند دارای مناصب سیاسی نیست، اما صاحب دو شرکت بزرگ مخابراتی با میلیاردها دلار درآمد است.

رسانه های لیبایی ثروت قذافی و خانواده اش را 82 میلیارد دلار تخمین زده اند که این رقم چهار برابر بودجه 2011 لیبی است. بودجه این کشور برای سال جاری میلادی 22 میلارد و 400 میلون دلار اعلام شده بود.

سیف الاسلام قذافی؛ وی فرزند ارشد قذافی از ازدواج دوم ‌اوست. او پایان ‌نامه دکترایش را در مورد دموکراسی نوشته و با فعالیتهای سیاسی که داشت تا چندی پیش به عنوان جانشین احتمالی قذافی مطرح بود.

خمیس و معتصم، الساعدی، سیف العرب، هانیبال دیگر پسران قذافی هستند که در ارتش جای داده شده ‌اند، خمیس فرمانده یک واحد ویژه نظامی با نام "بریگاد۳۲" بوده و در مسکو و بلاروس آموزش نظامی دیده است. گفته می‌شود خمیس با به خدمت گرفتن مزدوران خارجی در بنغازی، فرمان آتش بر روی تظاهر کنندگان داده است.

معتصم اکنون مسئولیت دفاع از طرابلس را بر عهده دارد.علاقه الساعدی به فوتبال باعث شد تا او با پولهای پدر به لیگ فوتبال سری آ ایتالیا راه یابد. او در مجموع ۹۰ دقیقه برای تیمهای پروجا، اودنیزه و سمپدوریا بازی کرده است. الساعدی اکنون، رئیس فدراسیون فوتبال لیبی است.

فرزند مذکر دیگر قذافی هانیبال نام دارد. هانیبال باعث شد تا روابط لیبی و سوئیس تیره شود. او در سال ۲۰۰۸ با کمربند به جان خدمه هتلی در زوریخ افتاد و وقتی کار به دادگاه کشیده شد، قذافی ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون فرانک از سرمایه‌‌ هایش را از بانکهای سوئیسی خارج کرد و با تهدید به تحریم فروش نفت به این کشور، سوئیس را وادار به عذرخواهی و پرداخت غرامت به پسرش کرد.

سیف العرب، آخرین پسر قذافی است که برای تحصیلات به آلمان رفته بود. او مدتها در هتل بایریشه هوف زندگی کرد. هتل لوکسی که محل زندگی سران و رهبرانی است که برای شرکت در کنفرانس امنیتی به مونیخ سفر می ‌کنند. پس از آن، قذافی ویلائی به ارزش ۸ میلیون یورو برای پسرش خریداری کرد که پس از تعمیرات چند میلیون یوروئی، او حتی یک روز هم در آن زندگی نکرد.

عایشه، تنها دختر قذافی نیز سفیر افتخاری این کشور در سازمان ملل بود که با بروز ناآرامی‌های و سرکوب خشن مردم توسط دولت پدرش، این مقام از او پس گرفته شد. او در رشته حقوق تحصیل کرده و به همراه تعدادی از وکلای عرب در دادگاه صدام حسین حاضر شد و از وی دفاع کرد.

پول مردم لیبی کجاست؟

شرکت دولتی تام ‌اویل لیبی، سالانه ۴۰ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد دارد. به گفته دیپلماتهای سابق لیبی که طی روز‌های گذشته از مقامهای خود استعفا داده ‌اند، بخش قابل ملاحظه‌ ای از پولها به حسابهای شخصی خانواده قذافی و افراد وابسته به رژیم سرازیر شده ‌اند.

بخش دیگری از درآمد‌های نفتی، در خارج سرمایه ‌گذاری شده ‌اند. صندوق سرمایه‌ گذاری دولتی به میزان ۷۰ میلیارد یورو سهام کارخانه اتومبیل سازی فیات، سهام باشگاه یوونتوس و تاسیسات هوائی- نظامی فاین ‌مکانیکا در ایتالیا را خریداری کرده است.

هنوز کاملا محل این حسا‌بها مشخص نیست، اما احتمالا پولها به کشورهائی رفته ‌اند که بهشت مالیاتی محسوب می ‌شوند و پیگیری ‌آن دشوار است.

در همین رابطه چند روز قبل روزنامه دیلی تلگراف در خبری اعلام کرد که 20 میلیارد پوند از دارائیهای قذافی در بانک های انگلیس ذخیره شده اند.

از سوی دیگر رسانه های لیبایی ثروت قذافی و خانواده اش را 82 میلیارد دلار تخمین زده اند که این رقم چهار برابر بودجه 2011 لیبی است. بودجه این کشور برای سال جاری میلادی 22 میلارد و 400 میلون دلار اعلام شده بود.