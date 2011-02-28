50 مرکز رادیولوژی در آستانه تعطیلی و فروش

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول صداقت اعلام کرد: رشته رادیولوژی به دلیل اینکه سایر رشته های پزشکی واسته به آن هستند امروز در دنیا به عنوان نقطه محوری و مرکزی بیمارستانهاست.

وی با اعلام اینکه رادیولوژی از نظر اقتصادی می تواند تاثیر بسزایی در درآمد بیمارستان داشته باشد، افزود: متاسفانه در سالیان گذشته به این رشته در کشور توجه نشده است.

صداقت با اشاره به دست اندازی سودجویانه متخصصین زنان و زایمان در رشته رادیولوژی که باعث شده کیفیت کار توسط افراد غیررادیولوژیست افت کند، اظهارداشت: متاسفانه قانون نظارتی بر این قبیل تخلفات ندارد. به طوری که تا 10 برابرتعرفه مصوب نظام پزشکی را می گیرند، وزارت بهداشت رادیولوژیستها را مجبور کرده از دستگاههای دیجیتال استفاده کند.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران ضمن تایید این اقدام وزارت بهداشت در جهت دیجیتال شدن تجهیزات تصویربرداری پزشکی، افزود: در حالی که قیمت تجهیزات دیجیتال بعضا تا 8 برابر دستگاههای آنالوگ است اما افزایش تعرفه ها فقط 10 تا 15 درصد بوده است.

وی با اعلام اینکه قیمت دستگاه ماموگرافی غیردیجیتال حدود 50 میلیون و دیجیتال 300 میلیون تومان است، گفت: تعرفه این دو دستگاه تنها 15 درصد تفاوت دارد.

صداقت با انتقاد از روش تعیین تعرفه های تصویربرداری پزشکی توسط وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، افزود: معلوم نیست این تعرفه ها بر چه مبنایی تعیین می شود. زیرا با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اینکه جایگاهی برای بخش سلامت در سبد خانوار در نظر گرفته نشده است، ما شدیدا نگران آینده هستیم.

وی با اعلام اینکه هزینه های آب و برق و گاز مطبهای رادیولوژی هم اکنون با تعرفه های تجاری محاسبه می شود، ادامه داد: در 15 ماه گذشته بیش از 50 مرکز رادیولوژی اعلام فروش کرده اند. این یعنی ورشکستگی، در حالی که دنیا پیشرفت علمی خود را بر عهده رشته رادیولوژی گذاشته است.

در ادامه دکتر محمود مظفری، نایب رئیس انجمن رادیولوژی ایران با انتقاد از تعیین تعرفه یکسان برای خدمات تصویربرداری پزشکی در مطبها و بیمارستانها، گفت: از همین حالا می گویم که با این نرخها و تعرفه ها قادر نیستم هزینه های رادیولوژی در بیمارستانها را تامین کنیم.

وی افزود: در 15 سال گذشته کمیته رادیولوژیستها به منظور ارزیابی خدمات این رشته در بیمارستانهای خصوصی تهران تشکیل شده است.

مظفری هدف از تشکیل این کمیته را تعیین تعرفه های خدمات تصویربرداری پزشکی بر اساس ارزیابی کیفی بیمارستانهای خصوصی تهران عنوان کرد و گفت: آنچه در بیمارستانها انجام می شود با مطبهای رادیولوژی بسیار متفاوت است.

مسئول بخش رادیولوژی بیمارستان دی ادامه داد: مطب در یک شیفت کار می کند اما مسئول رادیولوژی در بیمارستان باید همواره در محل خدمت حاضر باشد.

مظفری افزود: اصولا بیمارانی به مطبهای رادیولوژی مراجعه می کنند که مشکل حاد و خاصی ندارند اما بیماران بستری در بیمارستانها اغلب بدحال هستند و بعضا امکان جابجایی آنها وجود ندارد و می بایست دستگاه را بالای سر او برد.

این رادیولوژیست خواهان تعرفه های جداگانه رادیولوژی برای مطبها و بیمارستانها شد و گفت: مشکل اساسی ما این است که خدمات رادیولوژی در بیمارستانها هیچ تناسبی با مطبها ندارد.

نایب رئیس انجمن رادیولوژی ایران، تعیین تعرفه های رادیولوژی در مطبها و بیمارستانها را غیرکارشناسی خواند و گفت: هزینه های تصویربرداری پزشکی در بیمارستانها باید حداقل 100 درصد نرخ مطبها باشد.

دکتر سعید بنی صدر، مسئول بخش رادیولوژی بیمارستان مهراد نیز با انتقاد از نحوه تعیین تعرفه های رادیولوژی در بیمارستانها، گفت: از حدود یک ماه قبل دولت ما را مجبور کرده که تعرفه های نظام پزشکی را برای خدمات رادیولوژی در بیمارستانهای خصوصی بگیریم.

این رادیولوژیست که 30 سال سابقه کار دارد و تخصص خود را از آمریکا گرفته است، افزود: به عنوان نمونه برای یک عکس ریه باید 8 هزار تومان بگیریم اما هزینه های ما حداقل سه برابر این تعرفه است.

بنی صدر با تاکید بر اینکه هرگز به عنوان یک پزشک در کار خود کوتاهی نمی کند، تصریح کرد: اما این عادلانه نیست که چنین تعرفه هایی برای این خدمات دریافت کنیم.

همچنین دکتر منصور فاتحی، معاون آموزشی و پژوهشی انجمن رادیولوژی ایران با عنوان این مطلب که رشته رادیولوژی نسبت به بقیه رشته های پزشکی در این سالها مورد ظلم واقع شده است، افزود: در سال 85 نرخ ویزیت متخصص 4 هزار تومان و تعرفه رادیوگرافی ساده سه هزار و 730 تومان بود. این ارقام در سال 89 به 11 هزار و 500 تومان برای متخصص و 7600 تومان برای رادیوگرافی ساده است.

وی گفت: با وجودی که حق ویزیت در سالهای 85 تا 89 سه برابر شده است ولی تعرفه رادیولوزی کمتر از 1.7 برابر شده است.

فاتحی با عنوان این مطلب که رادیولوژی آسیب پذیری بسیار بیشتری نسبت به سایر رشته ها در هدفمندی یارانه ها دارد، افزود: متاسفانه هنوز ضریب K برای رادیولوژی تعریف نشده است.

به گفته وی، نرخ ام آر آی در سال 85 ، 80 هزار تومان بوده و در سال 86 هیچ افزایشی اعمال نشد.

فاتحی افزود: این تعرفه برای سال 87، 84 هزار تومان و برای سال 89 ، 96 هزار و 600 تومان تعیین شد.

معاون آموزشی و پژوهشی انجمن رادیولوژی ایران با انتقاد و گلایه از بی توجهی های سازمان یافته در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، گفت: در حالی که 60 درصد به نرخ ویزیت متخصص اضافه می کنند این افزایش برای تصویربرداری پزشکی 15 درصد است.