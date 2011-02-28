به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی بهمنی گفت: بدون تردید این جشنواره بر کار جوانان تاثیر گذار است و می‌تواند آنها را به سمت و سوی صحیح در حوزه شعر راهنمایی کند.

وی با اشاره به حضور منصور اوجی در مراسم افتتاحیه این دوره از جشنواره عنوان کرد: صرف این حضور بیانگر توجه استادان به این جشنواره است و امیدوارم که جوانان با استفاده از این فرصت قریحه خود را در جهت صحیح هدایت کنند.

بهمنی مشارکت بانوان شاعر را در این جشنواره چشمگیر دانست و از منتقدان خواست که دلایل کمرنگ شدن فعالیتهای ادبی بانوان را پس از ازدواج بررسی کنند.

این شاعر در پایان با بیان اینکه برگزاری کارگاه‌های شعر تاثیر غیرقابل انکاری بر فعالیتهای ادبی شاعران دارد، تصریح کرد: با تقویت کارگاه‌های شعر در جوار جشنواره شعر فجر می‌توان بر تاثیرگذاری این حرکت گسترده ملی افزود.

