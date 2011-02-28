امداد رسانی 1500 پایگاه اورژانس جاده ای به مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن امامی رضوی با بیان اینکه در یک چهارم پایگاههای اورژانس پزشک وجود دارد، افزود: این پایگاهها به صورت 24 ساعته آماده خدمت رسانی و امداد رسانی به مسافران و هموطنان نوروزی در اقصی نقاط کشور هستند.

وی تصریح کرد: از 25 اسفند ماه جاری اکیپهای اورژانس جاده ای در جاده های کشور مستقر خواهند شد و تا 15 فرودین سال 90 مشغول فعالیت و خدمات رسانی به مسافران نوروزی خواهند بود.

امامی رضوی اظهار داشت: تلفات جاده ای به نسبت سالهای گذشته کاهش داشته است و این مهم در راستای افزایش شمار پایگاههای اورژانس 115 جاده ای در سطح کشور است.

