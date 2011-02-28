  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۴

معاون وزیر بهداشت خبر داد:

امداد رسانی 1500 پایگاه اورژانس جاده ای به مسافران نوروزی

امداد رسانی 1500 پایگاه اورژانس جاده ای به مسافران نوروزی

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: امسال بیش از یک هزار و 500 پایگاه اورژانس جاده ای کار امدادرسانی به مسافران نوروزی را در سطح کشور بر عهده خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن امامی رضوی با بیان اینکه در یک چهارم پایگاههای اورژانس پزشک وجود دارد، افزود: این پایگاهها به صورت 24 ساعته آماده خدمت رسانی و امداد رسانی به مسافران و هموطنان نوروزی در اقصی نقاط کشور هستند.

وی تصریح کرد: از 25 اسفند ماه جاری اکیپهای اورژانس جاده ای در جاده های کشور مستقر خواهند شد و تا 15 فرودین سال 90 مشغول فعالیت و خدمات رسانی به مسافران نوروزی خواهند بود.
 
امامی رضوی اظهار داشت: تلفات جاده ای به نسبت سالهای گذشته کاهش داشته است و این مهم در راستای افزایش شمار پایگاههای اورژانس 115 جاده ای در سطح کشور است.
 
کد مطلب 1263324

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها