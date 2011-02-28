کاهش 28 درصدی مصرف آرد/ کاهش 2 میلیون تنی گندم در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز دوشنبه در مراسم روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تهران گفت: با تشکل انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کننده، مصرف کنندگان باید احساس کنند که یک پشتیبان جدید پیدا کرده اند که سازمانی مردم نهاد است و قصد دارد غفلتهای گذشته را به سرعت برطرف کرده و گامهای موثری بردارد.

وزیر بازرگانی افزود: در حزوه تجارت، بازیگرانی همچون تامین کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان پیش رو هستند، بنابراین یک پرسش مهم این است که کدامیک از این سه حلقه تشکیل زنجیره تجارت، مهمتر هستند. شاید توجه دولت به عنوان نهادی که باید به توسعه زیرساختها کمک کند بیشتر متوجه حوزه تولید بوده و بعد از آن به حوزه توزیع توجه داشته است، اما حقیقت این است که اگر مصرف کننده ای نباشد این دو حلقه برای جه کسی تولید می کنند و توزیع کننده و تولیدکننده جایگاهی نداشتند.

وی تصریح کرد: در عصر تولید انبوه و رقابت فزاینده برای فروش کالا به مشتری، تولیدکنندگان بهتر از هر کسی می دانند که شکار مشتری و وفادار کردن آن به بنگاه تولیدی و شرکت توزیعی، امروز یک چالش جدی است و جای تعجب دارد در حالی که مصرف کننده مهمترین عنصر این حلقه است، شاهد هستیم که کمترین توجه به این عنصر صورت می گیرد.

به گفته غضنفری، در ادبیات بازار مصرف کننده پادشاه است؛ ولی در عمل این پادشاه از حقوق خود مطلع نیست؛ به همین دلیل است که در سالهای گذشته، حاکمیت به عنوان نهاد پشتیبان می باید دخالت می کرده، اگرچه این دخالت این روزها باید به حداقل برسد و سازوکارهای حاکم بر بازار، به نقش مصرف کننده حیات ببخشد.

وی اظهار داشت: این امر به صورت خودکار شکل می گیرد که ما برای رضایت مصرف کننده، کالای خود را توزیع کنیم؛ ولی این مهم به حد مطلوب شکل نگرفته است . اینکه مصرف کننده را مصرف کننده نهایی بدانیم که در داخل و خارج کشور پراکنده هستند یا اینکه مشتری میانی را نیز مصرف کننده بدانیم، دو دیدگاه متفاوت است که اگر دیدگاه دوم را مدنظر قرار دهیم، تمامی تولیدکنندگان آن زمان که قطعات و مواد خام و قطعات میانی را دریافت می کنند، نوعی مشتری بوده و نیازمند نگهبانی از حقوق خود هستند که اگر حقی از آنها ضایع شد، به دنبال احقاق آن باشند.

غضنفری ادامه داد: در حلقه های میانی به خاطر قراردادهایی که منعقد می شود، حقوق دو طرف ذکر می شود ولی در حلقه نهایی که مصرف کننده است، با یک معادله بقا مواجه هستیم که تولیدکنندگان و توزیع کنندگان، بیش از دیگران به آن صحه می گذارند که رعایت حقوق مصرف کنندگان معادل با تضمین حیات تولیدکننده است.

وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: هم اکنون در دنیا مشاهده می شود که شرکتهای بزرگی از پا درآمده اند و در مسابقه رقابت به دلیل عدم حفظ مشتری برنده نبوده اند، چراکه اگر مشتری باشد جواب مسابقه رقابت مشخص است و البته رعایت حقوق مصرف کننده که تضمین حقوق او است، می تواند معادل با بقای توزیع کننده و تولیدکننده باشد. در این میان، به یک معادله راهبردی و یک رابطه استراتژیک نیاز داریم.

این عضو کابینه دهم خاطرنشان کرد: تولیدکننده یک شریک استراتژیک به عنوان توزیع کننده دارد و هر دو آنها، شریک استراتژیکی به نام مصرف کننده دارند؛ به این معنا که یا با هم هستند یا اصلا نیستند. البته وقتی از یک رابطه استراتژیک سخن به میان می آید، لازمه آن ماندگاری و پایداری بنگاههایی است که افقهای دوردست را برای شرکت و بنگاه خود ترسیم کرده اند و می خواهند سابقه 150 سال تجارت و تولید را بر پیشانی بنگاهها داشته باشند.

وی اظهار داشت: این یک رابطه برد- برد است. یک شرکت ماندگار و پایدار به شرکای ماندگار و مشتریان وفادار در بازار می اندیشد. پیش نیازهای حقوق مصرف کننده معادله بقا است که اگر به عنوان یک باور آنرا بپذیریم، نگاه ما به مشتری متفاوت می شود؛ یعنی مشتری ولی امر و ولی نعمت تولیدکننده است و باید به خواسته هایش توجه شود.

غضنفری گفت: بازار رقابتی و از بین رفتن انحصار و رانت نیز در حمایت از حقوق مصرف کننده نهفته است، این درحالی است که جایی که انحصار و رانت باشد، بازار رقابتی نمی‌شود و جایی که بازار رقابتی نباشد، مشتری جای خود را پیدا نمی کند و بی حرمتی به مشتری در اوج خود شکل می گیرد.

وی اظهار داشت: اگر یک گروهی از تولیدکنندگان یا توزیع کنندگان نوعی خدمات برتر را در بازار پیدا کنند، مصرف کننده این موضوع را در می یابد که حقوقش چیست و بر این اساس، رقابت واقعی شکل می گیرد؛ لذا از تولیدکنندگان درخواست می شود که در صحنه عمل و با نوع خدمات برتر و ایده آلی که به مشتری می دهند، نشان دهند که رقبایشان را کنار می زنند و در این مسابقه رقابتی در بازار، جای خود را پیدا می کنند.

وزیر بازرگانی گفت: کم نیستند شرکتهایی که تاریخ تولد مشتریان خود را به یاد دارند تا به آنها نشان دهند که یک رابطه درازمدت برنده- برنده را بر اساس روابط با آنها، شکل داده اند.

وی به نهضت کاهش قیمت تمام شده نیز اشاره کرد و گفت: اگر می خواهیم در بازار برتر باشیم و در حفظ مشتری بخش بزرگتری از کیک مشتری را در بازار به دست آوریم، باید قیمت را کاهش داده و رقابتی کنیم. قیمت در ایران همچنان ابزار برنده خیلی خوبی است؛ چراکه اتلاف ها بسیار هستند و مبارزه با اتلاف ها برتری فوق العاده ای برای بنگاهها به بار می آورد.

غضنفری همچنین به هدفمندکردن یارانه گندم، آرد و نان اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار، بعد از اجرای قانون مصرف آرد 28 درصد کاهش داشته است، بدون اینکه کسی برای نان در صف بایستد، ضمن اینکه پیش بینی می شود مصرف 11 میلیون تنی گندم به 9 میلیون تن برسد؛ این کاهش باورکردنی نیست. البته این کاهشها، برخی سیب هایی هستند که پای درخت افتاده اند، اگر دقیق شویم کلی اتلاف را می توانیم از بین ببریم.

وی اظهار داشت: نهصت کاهش قیمت تمام شده استفاده از منابعی است که در بازار وجود دارد و به نوعی به دست گرفتن رهبری بازار به شمار می رود. در واقع، تولیدکنندگان می خواهند که به عنوان یک هدف غایی، برتر بازار باشند، مثل بازیکنی در فوتبال که می خواهد بازیکن تیم ملی باشد، در این میان باید یک ایده جاه طلبانه را در ذهن پرورش داد که تولیدکنندگان ایرانی چندین برند داشته باشند که در دنیا صدا کند و برای رسیدن به آن، از تمامی تلاشهای قانونی خود را انجام دهند.

وزیر بازرگانی ادامه داد: اگر بعنوان یک شرکت نوپا و گروهی از شرکتها، حقوق مصرف کنندگان را رعایت کنیم، افزایش اعتماد عمومی در سطح زنجیره تولید و توزیع و بالا رفتن امنیت و آرامش روانی جامعه را هدف قرار داده ایم. کمتر کسی به این موضوع اشاره کرده است.

این عضو کابینه دهم خاطرنشان کرد: برای بنده به عنوان فردی که در وزارت بازرگانی وظیفه ای دارد، این نکته مهم است که مردم باید احساس کنند که در هنگام خرید، اجحافی در حق آنها صورت نگرفته است و آرامش روانی در خرید و کار اقتصادی داشته باشند؛ یعنی مصرف کنندگان مطمئن باشند که اطلاعاتی که بر روی بسته بندی درج شده، صحیح است و می توانند به آن اطمینانن کند. یعنی اعتماد عمومی بالا رود. در صورت تحقق این موضوع، رونق در بازار ایجاد میشود و کاهش مصرف کالای قاچاق صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: گاهی توزیع کننده نیز مصرف کننده را مطلع نمی کند که یک کالا قاچاق است، اگرچه می داند. بنابراین انتظار می رود که در سطح عرضه، خود عرضه کنندگان کالای قاچاق را به مشتریان ندهند. البته باید توجه داشت که یکی از حقوق مشتریان آگاهی از کالایی است که خریداری می کند.

غضنفری گفت: نباید تنها با کشیدن دیوار تعرفه ها حامی تولیدکننده باشیم؛ البته این حق شایسته ای برای تولیدکنندگان است، ولی باید محدود به زمان باشد؛ چراکه حقوق مصرف کننده این امر را دیکته می کند که باید از حقوق را حمایت کرد.

وی اظهار داشت: کمک به بازار رقابتی، کاهش اتلافها، رونق کسب و کار و افزایش اشتغال بر اساس معادله بقای یک محصول در بازار شکل می گیرد و توسعه صادرات را منجر می شود، در این میان فرمول ساده ای برای صادرات وجود دارد و آن، رعایت حقوق مصرف کننده است. مصرف کننده در همه جای دنیا یک خواسته و نیاز بیشتر ندارد که آن هم، کیفیت برتر و قیمت مناسب و اطلاعات صحیح در مورد کالا است. تنها تفاوت مصرف کنندگان داخلی و خارجی این است که باید اطلاعات درج شده بر روی کالا را به زبان هر مصرف کننده ای درج کرد.

وزیر بازرگانی گفت: جهت گیری سرمایه گذاری باید به درستی شکل گیرد. کم نیست سرمایه گذاریهایی که به دلیل رانتهای موجود در تسهیلات دولتی شکل گرفته اند؛ یعنی مازاد ظرفیت تولید بوجود می آید که برایش مشتری نیست؛ به این معنا که سرمایه گذار مشتری را پیدا نکرده، ولی برای استفاده از تسهیلات بانکی وا ستفاده از رانتهای موجود، محصول را تولید کرده است در حالی که نگاه باید به بازار و مصرف کننده باشد.

این عضو کابینه دهم خاطرنشان کرد: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، تولیدکنندگان با دو راه روبرو می شوند، اول اینکه با سیستم یارانه ای به کار خود ادامه داد و در کوچه ای بن بست قرار گیرند، یا کاهش قیمت داده و در مسیر رقابت بیفتند و سر از شاهراهی درآورند که تا بی نهایت باز است.