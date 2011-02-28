الوحده امارات خواستار برگزاری دیدار با پرسپولیس خارج از تهران شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الریاض عربستان، الوحده امارات این درخواست را برای کنفدراسیون فوتبال آسیا مطرح کرده و در انتظار پاسخ این کنفدراسیون است.

دیدار تیم‌های پرسپولیس و الوحده قرار است در روز 16 مارس 2011 (25 اسفندماه 1389) در دومین دور دیدارهای گروه سوم لیگ قهرمانان آسیا برگزار شود. گروهی که علاوه بر این دو تیم الاتحاد عربستان و بنیادکار ازبکستان را نیز در خود می بیند.

این در حالیست که اخیرا باشگاه السد قطر که فردا سه شنبه در استادیوم آزادی تهران با استقلال دیدار می‌کند، تقاضایی مشابه از کنفدراسیون فوتبال آسیا داشت که با پاسخ منفی این کنفدراسیون مواجه شد.