  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۶

ادعای الوحده پس از السد قطر/

الوحده امارات خواستار برگزاری دیدار با پرسپولیس خارج از تهران شد!

الوحده امارات خواستار برگزاری دیدار با پرسپولیس خارج از تهران شد!

باشگاه الوحده امارات با ادعای مشکلات امنیتی در تهران از کنفدارسیون فوتبال آسیا تقاضا کرد محل دیدار این تیم با پرسپولیس در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا از تهران تغییر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الریاض عربستان، الوحده امارات این درخواست را برای کنفدراسیون فوتبال آسیا مطرح کرده و در انتظار پاسخ این کنفدراسیون است.

دیدار تیم‌های پرسپولیس و الوحده قرار است در روز 16 مارس 2011 (25 اسفندماه 1389) در دومین دور دیدارهای گروه سوم لیگ قهرمانان آسیا برگزار شود. گروهی که علاوه بر این دو تیم الاتحاد عربستان و بنیادکار ازبکستان را نیز در خود می بیند.

این در حالیست که اخیرا باشگاه السد قطر که فردا سه شنبه در استادیوم آزادی تهران با استقلال دیدار می‌کند، تقاضایی مشابه از کنفدراسیون فوتبال آسیا داشت که با پاسخ منفی این کنفدراسیون مواجه شد.

کد مطلب 1263326

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها