لغو تمامی ماموریت ها و مرخصی های نمایندگان مجلس به دلیل بررسی بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نشست خبری خود با اعلام این مطلب گفت: با توجه به اینکه از مجموع 290 نماینده مجلس دو تن از آنان در قید حیات نیستند و دو نفر از همکاران نیز به دولت پیوسته اند عملا مجلس با آمار 286 نفری مواجه است و با توجه به تشکیل کمیسیون تلفیق که از مجموع اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و دو نفر از کمیسیون های تخصصی تشکیل می شود بنابراین ما بیش از 50 نفر از نمایندگان را به دلیل حضور در کمیسیون تلفیق در جلسه علنی نداریم بنابراین باید همه همکاران از رفتن به ماموریت و مرخصی منع شوند.

وی با اشاره به اینکه جلسه علنی نیازمند حضور دو سوم از نمایندگان برای رسمیت یافتن است افزود: مجلس تمامی این همکاری ها و همراهی ها را انجام می دهد به دلیل اینکه در سال همت و کار مضاعف قرار داریم و به همین دلیل هیئت رئیسه تصمیم گرفته است که کار کمیسیون تلفیق و صحن علنی نیز همزمان انجام شود و این همپوشانی های زمانی برای سرعت بخشیدن به کار است.

وی با اشاره به تاخیری که دولت در ارائه بودجه به دلیل تطابق بودجه با برنامه پنجم توسعه کشور داشته است گفت: به همین دلیل زمان مجلس نیز برای بررسی، کافی به نظر نمی رسد اما تمامی سازوکارها را اندیشیده ایم تا بتوانیم بودجه را قبل از پایان سال تصویب کنیم در غیر این صورت بودجه به صورت چند دوازدهم تصویب می شود.

کوهکن با تاکید بر اینکه مجلس از تمامی ظرفیت قوانین و احکام آیین نامه برای پیشبرد کار بودجه استفاده می کند تا بتواند لایحه بودجه را ظرف مدت باقیمانده رسیدگی و تصویب کند افزود: از موکلین نمایندگان مجلس نیز تقاضا داریم با توجه به اینکه لایحه بودجه سال 90 در دستور کار است و نمایندگان مجبورند به سرعت به این موضوع رسیدگی کنند از نمایندگان انتظار نداشته باشند که در این چند هفته باقیمانده تا پایان سال به حوزه های انتخابیه سرکشی کنند.

وی افزود: مردم باید بدانند به دلیل اهمیت لایحه بودجه سال 90 مجلس تمامی وقت خود را به بررسی این لایحه اختصاص داده است و نمایندگان نیز به ماموریت و مرخصی نمی توانند بروند.

ادامه دارد...