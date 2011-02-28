جایزه برلین به "باد و مه" محصول توجه به سینمای فرهنگی ایران است

محمدعلی طالبی با اشاره به نمایش فیلم سینمایی "باد و مه" در جشنواره برلین به خبرنگار مهر گفت: فیلم چهار نمایش در جشنواره برلین داشت که خوشبختانه با استقبال مخاطبان همراه بود، سه نمایش در جشنواره و یک نمایش در مراسمی که برای اهدای جایزه به این فیلم برگزار شد بود.

وی ادامه داد: نمایش فیلم در سالن مرکز فرهنگ‌های آلمان برای مخاطب کودک و بزرگ با استقبال همراه بود، سالن در این نمایش‌ها مملو از جمعیت بود و نسل‌های مختلف با این فیلم ارتباط برقرار کردند، در حاشیه جشنواره مصاحبه‌ای با شبکه‌های آرته و دویچه وله انجام دادم، جو عمومی جشنواره امسال درباره سینمای ایران مثبت بود و مطبوعات، داوران و مخاطبان جشنواره از درخشش سینمای ایران صحبت می‌کردند.

طالبی درباره پخش جهانی این فیلم گفت: پخش‌کننده‌های مختلف برای نمایش "باد و مه" در کشورهای اروپایی صحبت کرده‌اند و احتمالا فیلم در کشورهای دیگر به جز آلمان روی پرده می‌رود، امیدی به اکران این فیلم در ایران ندارم، هرچند که دوست دارم مخاطب ایرانی فیلم را ببیند اما تجربه نشان داده چنین فیلم‌هایی معمولا با مشکل اکران روبرو می‌شوند، سلیقه پخش‌کننده‌ها و سینمادارها با این فیلم‌ها همخوانی ندارد.

این کارگردان درباره جایزه همبستگی و عدالت گفت: این جایزه برای نخستین بار اهدا می‌شد، در مراسمی ویژه با حضور وزیر اقتصاد و فرهنگ ، معاون او، رئیس جشنواره برلین و... جایزه فیلم که همراه با اکران ویژه به صورت یک سال در شهرهای مختلف آلمان بود به من تعلق گرفت. این اکران ویژه برای فیلمی که در خارج از اروپا تولید شده و ممکن است به دلیل فاصله داشتن از معیارهای سینمای تجاری با مشکل در اکران روبرو شود یک تشویق خاص است.

کارگردان "باد و مه" ادامه داد: امسال سال سینمای ایران در جشنواره برلین بود و خوشحالم که فیلم "جدایی نادر از سیمین" و "باد و مه" دیده شدند و سینمای ایران جایگاه خود را در محافل هنری احیا کرد. جایزه جشنواره برلین به این فیلم‌ها نشان دهنده توجه جشنواره به سینمای فرهنگی ایران است.