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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۲

"بشری" منتشر شد

"بشری" منتشر شد

نود و یکمین شماره از ماهنامه سازمان تبلیغات اسلامی با عنوان "بشری" ویژه بهمن از سوی این سازمان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انقلابی دیگر، تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ مدیرین دینی: گفتگو با محمدرضا اسماعیلی مشاور ریاست و مدیر کل اداره امور مجامع و موسسات وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، فضای مجازی و تبلیغات دینی، ولایت فقیه، نقش تصمیم گیری در مدیریت اسلامی و نسل جوان مومن و متعهد ایران اسلامی؛ ارزشمندترین دستاورد امام فقید(ره)؛ فرهنگ: حجاب از دیدگاه امام خمینی (ره)، دین و اندیشه: ترویج اندیشه های دینی در میان جوانان و زنان ضرورت دارد گفتگو با دکتر لاله افتخاری از مطالب به چاپ رسیده در این شماره از نشریه بشری است .

بررسی زمینه ها و اهداف انقلاب اسلامی ایران براساس شعارهای انقلاب، درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلام، عصر ظهور، از ژرفای نماز، آفرینش انسان جلوه ای از قدرت خدا، جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قران کریم و سنت (قسمت اول)، 

نود و یکمین شماره ماهنامه "بشری" ویژه بهمن از سوی سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شده است .

کد مطلب 1263334

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