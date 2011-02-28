"بشری" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انقلابی دیگر، تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ مدیرین دینی: گفتگو با محمدرضا اسماعیلی مشاور ریاست و مدیر کل اداره امور مجامع و موسسات وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، فضای مجازی و تبلیغات دینی، ولایت فقیه، نقش تصمیم گیری در مدیریت اسلامی و نسل جوان مومن و متعهد ایران اسلامی؛ ارزشمندترین دستاورد امام فقید(ره)؛ فرهنگ: حجاب از دیدگاه امام خمینی (ره)، دین و اندیشه: ترویج اندیشه های دینی در میان جوانان و زنان ضرورت دارد گفتگو با دکتر لاله افتخاری از مطالب به چاپ رسیده در این شماره از نشریه بشری است .

بررسی زمینه ها و اهداف انقلاب اسلامی ایران براساس شعارهای انقلاب، درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلام، عصر ظهور، از ژرفای نماز، آفرینش انسان جلوه ای از قدرت خدا، جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قران کریم و سنت (قسمت اول)،



نود و یکمین شماره ماهنامه "بشری" ویژه بهمن از سوی سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شده است .