۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۳

وفائی در گفتگو با مهر:

۴۵ نقطه برای توزیع میوه ایام نوروز در قم شناسایی شد

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان میوه و تره بار استان قم گفت: به منظور توزیع میوه شب عید ۴۵ نقطه در سطح شهر قم شناسایی شده که با برپایی غرفه در این محل‌ها میوه شب عید توزیع می‌شود.

ابوالفضل وفائی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به توزیع میوه شب عید گفت: طبق سنوات گذشته تنظیم بازار میوه شب عید با سازمان بازگانی است و در این بین سازمان میوه و تره بار با مشخص کردن نقاطی در شهر اقدام به توزیع این میوه‌ها خواهد کرد.
 
وی با اشاره به پراکندگی نقاط در نظر گرفته شده بیان کرد: در مشخص سازی نقاط فروش پراکندگی‌ها نیز در نظرگرفته شده است و نقاط مشخص شده تقریبا‌‌ همان نقاطی است که در سال گذشته غرفه‌های برپا شده بود.

مدیر عامل سازمان میوه و تره بار با اشاره به تهیه ۲ هزار و ۵۰۰ تن پرتقال و هزار تن سیب ابراز داشت: توزیع میوه‌ها تقریبا از هفته پایانی اسفندماه آغاز و تا بیستم فروردین ادامه خواهد داشت.

 وی با بیان اینکه هم اکنون ۴۵ نقطه در شهر برای توزیع میوه مشخص شده است اظهار داشت: در این مکان‌ها غرفه‌هایی جهت توزیع سیب و پرتقال برپا می‌شود.

وفائی ادامه داد: برای جلوگیری از مشکلات ازدحام جمعیت هنگام خرید میوه در غرفه‌ها امسال دو فروشنده در غرفه‌ها حضور خواهند داشت که یکی مسئول فروش پرتقال و دیگری مسئول فروش سیب خواهد بود.


 

