۴۵ نقطه برای توزیع میوه ایام نوروز در قم شناسایی شد

ابوالفضل وفائی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به توزیع میوه شب عید گفت: طبق سنوات گذشته تنظیم بازار میوه شب عید با سازمان بازگانی است و در این بین سازمان میوه و تره بار با مشخص کردن نقاطی در شهر اقدام به توزیع این میوهها خواهد کرد.
وی با اشاره به پراکندگی نقاط در نظر گرفته شده بیان کرد: در مشخص سازی نقاط فروش پراکندگیها نیز در نظرگرفته شده است و نقاط مشخص شده تقریبا همان نقاطی است که در سال گذشته غرفههای برپا شده بود.
مدیر عامل سازمان میوه و تره بار با اشاره به تهیه ۲ هزار و ۵۰۰ تن پرتقال و هزار تن سیب ابراز داشت: توزیع میوهها تقریبا از هفته پایانی اسفندماه آغاز و تا بیستم فروردین ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۴۵ نقطه در شهر برای توزیع میوه مشخص شده است اظهار داشت: در این مکانها غرفههایی جهت توزیع سیب و پرتقال برپا میشود.
وفائی ادامه داد: برای جلوگیری از مشکلات ازدحام جمعیت هنگام خرید میوه در غرفهها امسال دو فروشنده در غرفهها حضور خواهند داشت که یکی مسئول فروش پرتقال و دیگری مسئول فروش سیب خواهد بود.
