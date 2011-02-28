به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر ایران در حالی روزهای پایانی سال 89 را پشت سر می‌گذارد که در سالن‌های مختلف تئاتری نظیر مجموعه تئاتر شهر و تماشاخانه ایرانشهر آثار برتر جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر به همراه آثار قابل توجه دیگر از کارگردان‌های مستعد تئاتر ایران به صحنه می‌روند.



نمایش "ابرهای پشت حنجره" رضا گوران اثری است که توانست جایزه بهترین طراحی صحنه را توسط سیامک احصایی و بهترین نمایشنامه را توسط گوران در بخش مسابقه بین‌الملل بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از آن خود کرد. این نمایش که جدیدترین اثر گروه "یرما" است همچون آثار پیشین گروه در جذب مخاطب موفق بوده است.



از طرف دیگر تماشاخانه ایرانشهر میزبان اجرای نمایش "عجایب‌ المخلوقات" رضا ثروتی است که جایزه ویژه بخش مسابقه بین‌الملل بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را از آن خود کرد. ثروتی سال گذشته در جشنواره بیست و هشتم نیز با نمایش "مکبث" این جایزه را دریافت کرده بود.



اما صرف نظر از اجرای این دو اثر برگزیده جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر، سالن‌های مجموعه تئاتر شهر و تماشاخانه ایرانشهر پذیرای آثار هنرمندان برجسته دیگری چون داریوش مهرجویی، هادی مرزبان و حسن معجونی است. مهرجویی به عنوان یکی از کارگردان‌های برجسته سینمای ایران، این روزها با نمایش "درس" بر صحنه تئاتر حضور پیدا کرده است. این نمایش در تماشاخانه ایرانشهر اجرا می‌شود و مورد استقبال مخاطبان و علاقمندان به تئاتر قرار گرفته است.



تماشاخانه ایرانشهر همچنین میزبان دو اثر جدید از گروه تئاتر "لیو" به عنوان یکی از موفق‌ترین گروه‌های تئاتری است. نمایش‌های "مرغ دریایی" و "دایی وانیا" به کارگردانی حسن معجونی آثاری هستند که این روزها در تماشاخانه ایرانشهر اجرا می‌شوند و علاقمندان و مخاطبان بسیاری را به خود جذب می‌کنند.



در سمت دیگر سالن‌های اصلی، سایه، کارگاه نمایش و چهارسوی مجموعه تئاتر شهر هم میزبان آثاری از هادی مرزبان، روح‌الله جعفری، مریم کاظمی و حمیدرضا نعیمی هستند. مرزبان که با نمایش "خانمچه و مهتابی" اجراهای موفقی را در سالن تئاتر مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی پشت سر گذاشت این بار در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود.



حضور آثار نمایشی قابل توجه در سالن‌های تئاتر به خصوص در روزهای پایانی سال با وجودی که اجازه نمی‌دهد تب و تاب حضور تماشاگران و علاقمندان به تئاتر پس از پایان جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر فروکش کند، باعث داغ شدن بازار اجرای عمومی آثار و تنوع قابل توجه کیفی و کمی نمایش‌های شده است.



امید است این روند در سال آینده بخصوص فصل بهار و آغاز سال جدید تئاتر ایران هم مد نظر قرار گیرد تا تئاتر ایران هم به لحاظ کیفیت آثار و هم به لحاظ جذب مخاطب شروعی در خور توجه داشته باشد.