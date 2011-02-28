بررسی آثار جشنواره داستان انقلاب امیدوارمان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین جشنواره داستان انقلاب، عصر یکشنبه 8 اسفند با حضور محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، امیرحسین فردی مدیر بخش آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، مجتبی رحماندوست مشاور رئیس حوزه هنری، محسن پرویز معاون سابق امور فرهنگی وزارت ارشاد و دیگر مسئولان و چهره‌های ادبی کشور در تالار مهر حوزه هنری برگزار شد.

ناصری در بخش پایانی این مراسم و پیش از تقدیر از شرکت‌کنندگان در جشنواره گفت: تماس پی در پی نویسندگان از سراسر کشور با دبیرخانه جشنواره برای ارسال آثارشان، تا آخرین ساعات روز 30 دی ماه امسال ادامه یافت و برای برگزارکنندگان این رویداد ادبی بسیار روح‌بخش و شادی‌آور بود. تعداد زیاد خصوصا وجود چند رمان حجیم در میان آثار رسیده، کار بررسی را بسیار دشوار کرد، اما شیرینی مطالعه آثار ارزشمند از نویسندگان گمنام و کمترشناخته شده بارقه‌های امید را در هیئت داوران و مدیران جشنواره، شعله‌ور کرد.

وی افزود: داوری داستان‌ها با بررسی 371 اثر شروع شد. ارتقا سطح ادبی آثار رسیده نسبت به دو دوره قبلی، کشف استعدادهای تازه و آفرینش داستان و رمان‌های قابل اعتنا از مسائل مهم داوری این دوره جشنواره بود. بخش بزرگسال با 321 اثر بیشترین آثار را به خود اختصاص داد. در مرحله اول داوری به دلیل رعایت نکردن اولویت‌های جشنواره، فقدان وجود ارزش‌ها در اثر و عدم به‌کار گیری فنون داستان نویسی، نیمی از آثار رسیده از دایره داوری خارج شدند.

رئیس هیئت داوران جشنواره داستان انقلاب گفت: در مجموع 22 رمان و 87 داستان به مرحله بعدی داوری راه یافتند. تعداد داستان‌های کوتاه راه یافته به مرحله نهایی این دوره، بسیار قابل توجه بود که پیشنهاد هیئت داوران این است که حتما یک یا دو مجموعه از این داستان‌ها در قالب کتاب منتشر شود. اما داوری آثار در بخش نهایی بسیار مشکل بود.

ناصری افزود: این دوره جشنواره باعث شد تا این تفکر در مسئولان جشنواره ایجاد شود که می‌توان چند اثر را برای کسب یک رتبه معرفی کرد. در داوری بخش نهایی، گاهی قضاوت و قائل شدن تمایز میان دو اثر بسیار مشکل بود و با برگزاری جلسات سنگین و طولانی کارشناسی و تعامل لازم میان داوران، نهایتا یک اثر کنار گذاشته می‌شد.

در ادامه این برنامه نویسندگان شایسته تقدیر، برتر و برگزیده این دوره جشنواره توسط محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، امیرحسین فردی مدیر بخش آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، محمد حمزه‌زاده مدیرعامل انتشارات سوره مهر، محمد ناصری رئیس هیئت داوران جشنواره، مجتبی رحماندوست مشاور رئیس حوزه هنری، محسن پرویز معاون سابق امور فرهنگی وزارت ارشاد و فرج‌الله سلحشور مورد تقدیر قرار گرفتند.