به گزارش خبرگزاری مهر از بندرعباس، با تکمیل شدن لیست عوامل و بازیگران اپیزود "بالانشین" به کارگردانى على شاه‌حاتمى، جمعه (13 اسفند) در قشم جلوى دوربین مى‌رود. تست گریم بازیگران امروز انجام مى‌شود و فردا گروه عازم قشم خواهند شد.

طبق برنامه ریزى انجام شده تصویربردارى طى 10 جلسه و در قشم انجام خواهد شد.

این اپیزود توسط شاه حاتمى نوشته شده و داستان روحانى جوانى را روایت مى‌کند که براى پیدا کردن عابدى که در کوهستان زندگى مى‌کند راهى آنجا مى‌شود.

در این فیلم شهرزاد صفوى، یاسر ولایى، على جاویدفر و... به ایفاى نقش‌هاى اصلى مى‌پردازند.

تعدادى از عواملى که در ساخت اپیزود "بالانشین" همکارى دارند عبارتند از نویسنده فیلمنامه و کارگردان: على شاه‌حاتمى، تهیه‌کننده فرج‌الله سلحشورموسسه فرهنگى و هنرى تبیان، مجرى طرح محمود غلامى، مدیرتصویربردارى حافظ احمدى، صدابردار محمود خرسند، طراح صحنه و لباس فریدون کشن‌فلاح، طراح گریم فرید کشن‌فلاح، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز نوید شیرازى، مدیر تولید بهرام صابرى و عکاس آرش صادقی است.

مجموعه 50 قسمتى "قصه‌هاى خدا" را فرج‌الله سلحشور به سفارش شبکه اول سیما تهیه و تولید مى‌کند.