اعضای اوپک انفرادی تصمیم نگیرند/ اقدامات نفتی عربستان عجولانه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه با وجود افزایش قیمت جهانی نفت سازمان اوپک تصمیمی برای برگزاری نشست فوق العاده اتخاذ نکرده است، گفت: در حال حاضر حجم ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های نفتی جهان نسبت به متوسط پنج سال گذشته افزایش قابل توجه ای یافته است.

رئیس اوپک با بیان اینکه احتمالا بازار جهانی با میزان کاهش عرضه نفت مواجه خواهد شد، درباره تصمیم عربستان مبنی بر افزایش عرضه نفت مازاد خود به بازارهای جهانی، تصریح کرد: در شرایط فعلی افزایش عرضه توسط عربستان ضرورتی ندارد.

وزیر نفت تصمیم این تصمیم نفتی عربستان را عجولانه و شتاب زده عنوان کرد و افزود: عربستان به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان و تولیدکنندگان نفت جهان باید خویشتنداری بیشتری از خود نشان دهد.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه هم اکنون میزان حجم ذخیره سازی نفت خام خشکی و روی آب در کشورهای مختلف روندی رو به افزایش دارد، اظهار داشت: عرضه نفت مازاد عربستان به بازار منجر به افزایش حجم ذخایر و در نتیجه سودجویی برخی افراد و سفته بازی در بازارهای جهانی می شود.

وی با اشاره به این موضع که کشورهای عضو اوپک باید از اتخاذ تصمیات فردی پرهیز کنند، یادآور شد: چنانچه کشوری افزایش تولید نفت را مطرح کند معلوم نیست این افزایش جایگزینی برای عرضه کمتر نفت از سوی لیبی شود.

رئیس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت بار دیگر اعضای اوپک را به خویشتن داری توصیه کرد و به این کشورها اعلام کرد: نباید در این زمینه و پیش از بررسی درست از بازار جهانی نفت شتاب زده عمل کرد.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به گذشت حدود 70 روز از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در خصوص میزان کاهش مصرف حاملهای مختلف انرژی، توضیح داد: با اجرای این قانون در بخش حمل ونقل عمومی و در مصرف بنزین و گازوئیل 20 درصد صرفه جویی حاصل شده است.

وزیر نفت همچنین درباره میزان کاهش مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی، بیان کرد: باید زمستان سپری شود تا آمار کافی در بخش گاز خانگی و تجاری داشته باشیم اما در سالجاری با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها رشد مصرف گاز در بخشهای مختلف متوقف شده است.

میرکاظمی با یادآوری اینکه زمستان امسال یک رکورد جدید در مصرف گاز طبیعی به ثبت رسیده است، تبیین کرد: زمستان سالجاری متوسط مصرف گاز طبیعی به 565 میلیون متر مکعب در روز رسیده است که یک رکورد جدیدی به شمار می رود اما بیشتر افزایش مصرف به دلیل توسعه در بخش صنعت و روستایی کشور بوده است.

این عضو کابینه دولت همچنین از ارسال روزانه 11 میلیون لیتر فرآورده های نفتی به نیروگاهها خبر داد و گفت: با کاهش مصرف گاز طبیعی در کشور می توان بخش قابل توجهی از این حامل انرژی به خارج از کشور صادر شود تا درآمد بیشتری برای اقتصاد بدست بیاید.

به گفته رئیس هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران در حال حاضر قیمت هر متر مکعب گاز صادراتی منطقه ای ایران بین 370 تا 390 تومان است.