مدیرعامل باشگاه پاس استعفا کرد/ ملاحی: شرایط برای ادامه همکاری مناسب نبود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم ملاحی صبح امروز دوشنبه و پس از مشکلاتی که در اداره باشگاه پاس با آن روبه‌رو بود با اعلام استعفای خود به هیئت مدیره باشگاه رسما از این سمت کناره گیری کرد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر در خصوص دلایل کناره گیری خود از مدیرعاملی باشگاه پاس همدان اظهار داشت: شرایط برای ادامه همکاری مناسب نبود و به همین دلیل ترجیح دادم این مسئولیت را به فرد دیگری واگذار کنم.

وی تصریح کرد: من پیش از این نیز دو بار استعفا داده بودم ولی با استعفای من موافقت نشده بود. این بار تصمیم گرفتم با شرایطی که تیم پاس همدان دارد دیگر با این باشگاه همکاری نکنم.

ملاحی برای مدیریت باشگاه پاس آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدوارم با رفتن ملاحی مشکلات تیم پاس همدان برطرف شود و این باشگاه بتواند به جایگاه واقعی خود در فوتبال کشور باز گردد.

مدیرعامل مستعفی تیم پاس همدان در مورد کناره گیری سایر اعضای مدیریتی تیم پاس همدان گفت: از وضعیت آنها اطلاعی ندارم و تنها می توانم در مورد خودم اظهارنظر کنم و اینکه دیگر در تیم پاس مسئولیتی ندارم.

تیم فوتبال پاس همدان در جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با 21 امتیاز رتبه نازل هفدهم را در اختیار دارد.