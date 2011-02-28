به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح دو سیلوی جدید در شهرستان هشترود گفت: یکی از زیرساخت‌ها برای بهبود وضعیت نان، بهبود شیوه‌های ذخیره‌سازی است و افتتاح سیلوهای جدید گام مهمی در این راستاست.

وی با بیان این که ذخیره‌سازی مناسب برای بهداشت و سلامت مردم اهمیت دارد، افزود: موضوع نان یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که تحت تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: در این بخش اقداماتی از جمله اصلاح بذر، ذخیره‌سازی مدرن و ارتقای کیفیت نان صورت گرفته است.

بیگی حوزه انرژی و سوخت را یکی دیگر از بخش‌های مهم متاثر از هدفمندی یارانه‌ها دانست و ادامه داد: در موضوع سوخت نیز در سال‌های گذشته کارهای بزرگی مثل سهمیه‌بندی بنزین انجام گرفت که با برنامه‌ریزی دقیق اثرات مثبتی به همراه داشت.

استاندار خاطرنشان کرد: در گذشته امکانات و ظرفیت‌ها در شهرهای بزرگ فراهم می‌شد اما سیاست دولت احمدی‌نژاد فراهم کردن امکانات برای همه مناطق کشور به طور عادلانه است.

بیگی با اشاره به افتتاح دو واحد سیلو در هشترود همزمان با افتتاح چندین سیلو در کشور گفت: این سیلوها می‌توانند علاوه بر شهرستان هشترود نیاز استان را هم برآورده کنند.

وی با تقدیر از سرمایه‌گذاران این طرح که با امیدواری در منطقه سرمایه‌گذاری کرده‌اند از بانک کشاورزی به جهت حمایت از سرمایه‌گذار این طرح و همه مسؤلانی که در بهره‌برداری از آن مشارکت داشتند تشکر کرد.

استاندار در بخش دیگری از سخنان خود برنامه‌ریزی دقیق و اصلاح زیرساخت‌ها را لازمه واقعی کردن قیمت‌ها و هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد و گفت: دولت‌های قبلی هم موظب به حذف یارانه‌ها بودند اما اقداماتی که انجام دادند ناشی از ضعف برنامه‌ریزی و عدم شناخت موضوع بود که موجب نارضایتی مردم هم شد.

بیگی افزود: کشورهای دیگری هم قصد انجام این کار را داشتند اما به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب بیشتر از چند ساعت نتوانستند آن را پیش ببرند.

وی اظهار داشت: تحلیل مخالفان نظام این بود که کشور با اجرای این قانون دچار مشکل خواهد شد و قصد بهره‌برداری از این شرایط را داشتند اما همراهی مردم و دقت نظر دولت مثل همیشه آنها را ناکام گذاشت.

بیگی با بیان این که ابتدایی‌ترین اثر هدفمندی یارانه‌ها توزیع عادلانه ثروت بین اقشار مختلف مردم است گفت: آرامش کشور بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آینده روشنی را نوید می‌دهد.

وی تصریح کرد: با این طرح اداره اقتصاد به دست مردم افتاده و زمینه برای سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد شد.

استاندار سال آینده را سال توسعه اشتغال در کشور دانست و گفت: رئیس جمهور وعده داده که در سال آینده 30 میلیارد دلار به موضوع توسعه اشتغال اختصاص می‌یابد.

بیگی تاکید کرد: عملکرد رئیس جمهور نشان داده که ایشان اگر به این نتیجه برسد که کاری به نفع مردم است برای اجرای آن پافشاری میکند و بر سر منافع ملت ایستاده است.

وی همچنین با اشاره به قیام مردم منطقه بر ضد حکومت‌های استبدادی گفت: موج بیداری که در کشورهای اسلامی منطقه روی داده الگو گرفته از انقلاب اسلامی مردم ایران است.

بیگی ابراز داشت: ملت ما مسیری را که شایسته آن هستند انتخاب کرده و در آینده نیز این مسیر را ادامه خواهند داد.