به گزارش خبرگزاری مهر، این مجمع که از آبان ماه اعلام موجودیت کرده است، با اهداف مطالعه و طراحی و برنامه‌ریزی برای ارتقاء وضع نشر، آموزش نیروی انسانی، توسعه کمی و کیفی فضاهای عرضه کتاب، غلبه بر کاستیهای موجود، گشودن مسیر‌های جدید در راه نشر کتابهای حوزه فکری و عملی انقلاب اسلامی، فعالیت در سطح کل جغرافیای کشور و ورود به بازارهای جهانی شکل گرفته است.

توانمند‌سازی، ارتقاء کیفیت، هم‌افزایی ظرفیتها برای رسیدن به اهداف مجمع و فعالیتهای جبهه‌ای و هماهنگ، تلاش برای ایجاد زیرساختهای لازم برای فعالیتهای ترویجی و توزیعی در عرصه کتاب با لحاظ نیازسنجی دقیق از مخاطبان، ایجاد پاتوق همفکری و هم‌افزایی ناشران در سراسر کشور برای بهینه شدن وضعیت نشر، کتاب و کتابخوانی و کمک به دستگاه‌های مسئول از جمله اهداف مجمع ناشران انقلاب اسلامی است.

تلاش برای ایجاد بستر تعامل میان عوامل نشر کشور در بخش خصوصی و دولتی اعم از نویسندگان، ناشران، کتابفروشان و سایر عوامل، حمایت از موضوعات پژوهشی و برگزاری نشستهای تخصصی، تلاش‌ برای ارتباطات بین‌المللی گسترده و منسجم‌تر برای ترویج اهداف و فرهنگ انقلاب اسلامی از دیگر اهداف این مجمع ذکر شده است که بخشی از آن با شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی خارج از کشور انجام می‌شود.

در اساسنامه این مجمع ذکر شده است: مجمع ناشران انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از رهنمود‌های راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی، با استفاده بهینه از ظرفیتهای مادی و معنوی ناشران عضو و فعالان همسو با اهداف خود در عرصه نشر کتاب و کتابخوانی و ایجاد انسجام، وحدت رویه، تعامل و هماهنگی، هم‌افزایی و برنامه‌ریزی مشترک در راستای راهبردهای کلان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، بستر مناسبی برای ارتقاء کیفیت محتوایی و فنی در عرصه تولید، ترویج و توزیع کتاب و شکل‌گیری بازارهای جدید با توجه به نیازهای متنوع، علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی و در جهت مقابله با جبهه معارض در این عرصه خواهد بود.

گفتنی است تا کنون در مجمع ناشران انقلاب اسلامی، ناشرانی همچون امیرکبیر، سوره مهر، بوستان کتاب، به‌نشر، نشر شاهد، سروش، انتشارات مرکز اسناد، نشر شهر و انتشارات پژوهشگاه و فرهنگ اندیشه اسلامی و همچنین چند ناشر از بخش خصوصی عضو شده‌اند.

مراسم آغاز فعالیت مجمع ناشران انقلاب اسلامی ساعت 16 در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود.

