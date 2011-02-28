به گزارش خبرگزاری مهر، سرای اهل قلم از سازمان‌ها و مراکز فرهنگی به ویژه ناشران دعوت کرد که برنامه‌های خود را برای برپایی نشست‌ها و برنامه‌هایی که در نظر دارند در زمان برپایی نمایشگاه کتاب تهران برگزار کنند در اختیار این سرا قرار دهد تا برنامه زمانبندی ویژه آن برنامه‌ها طراحی شود.

در برنامه‌ای که به سرای اهل قلم ارسال می‌شود لازم است عنوان و اسامی قطعی سخنرانان اعلام شود و پس از آن سرای اهل قلم در تایید یا رد برنامه صاحب اختیار خواهد بود.

نهادهای فرهنگی تا پایان اسفندماه مهلت دارند برنامه‌های پیشنهادی را به دفتر سرای اهل قلم به آدرس خیابان فلسطین جنوبی،‌خیابان خواجه نصیر، شماره 2 ارسال کنند.

نمایشگاه کتاب تهران قرار است از 14 تا 24 اردیبهشت ماه سال 1390 در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار شود.