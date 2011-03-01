مجید ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: در این چند روز همراه با "مارکوس" سرمربی تیم ملی دوچرخه‌سواری برای بررسی وضعیت رکابزنان از تور بین‌المللی کرمان بازدید کردیم.

وی با بیان اینکه در مرحله جدید تمرینات رکابزنان جدیدی به اردوها افزوده می‌شوند، گفت: دوچرخه‌سواران تیم ملی بلافاصله بعد از بازی‌های آسیایی گوانگجو خود را برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده کردند و همین مسئله باعث خستگی آنها شده است به همین دلیل چند هفته‌ای به آنها استراحت دادیم، البته تمام این رکابزنان در حال حاضر در کرمان به سر می برند.

مدیر تیم‌های ملی دوچرخه سواری کشورمان خاطرنشان کرد: با این تصمیم اردوهای تیم ملی تا سال آینده تعطیل شده است. با این تعطیلی تمرینات، "مارکوس" هم در چند روز آینده به تعطیلات رفته و 5 فروردین‌ماه برای برپایی مرحله جدید تمرینات به تهران باز می‌گردد.

وی ادامه داد: اینکه اردوی تیم ملی یک‌ماه تعطیل شود به معنای رها شدن ورزشکاران نیست آنها طبق برنامه مربی تمرینات سبک‌تری را در روزهای تعطیل انجام می‌دهند.

ناصری از برنامه‌ریزی برای حضور در رقابت‌های برون مرزی خبر داد و گفت: مسابقات زیادی به شکل تک مرحله‌ای یا چند مرحله‌ای به همراه کاپ‌های آسیایی و جهانی و تورهای مختلف را برای حضور رکابزنان در نظر گرفته‌ایم تا بتوانند به این واسطه امتیازات خود را برای دریافت سهمیه المپیک افزایش دهند.

وی تصریح کرد: ما با باشگاه‌ها برای اعزام به مسابقات و تورهای مختلف هماهنگ هستیم تا آنها از فرصت شرکت در تورهای آسیایی و کسب امتیاز بی‌بهره نباشند.

وی در پاسخ به این پرسش که " با گذشت چهارماه از جداشدن مربی تخصصی پیست، فدراسیون قصد استخدام مربی در این بخش ندارد؟"، گفت: ما در حال بررسی هستیم. فعلا "مارکوس" به عنوان سرمربی در کنار تیم ملی فعالیت می‌کند و از مربیان ایرانی هم به عنوان کمک‌های وی بهره می‌بریم.