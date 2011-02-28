بودجه 90 هفته آخر اسفندماه به صحن علنی مجلس می آید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست خبری امروز دوشنبه خود با خبرنگاران اظهار داشت: هیئت رئیسه جلساتی را برای تصمیم گیری درباره لایحه بودجه سال 90 تشکیل داده و بر این اساس تصمیم گرفته است تمامی سازوکارهای لازم برای تصویب بودجه تا پایان سال را فراهم کند و در غیر این صورت بودجه به صورت چند دوازدهم تصویب می شود و ما بقی بررسی به سال آینده موکول می شود.

وی با تاکید بر اینکه از آنجا که کار رسیدگی به بودجه نیازمند زمان شناور است و پیشنهادات، مخالفت ها، موافقت ها و نظرات نماینده دولت را به دنبال دارد افزود: با همه تدابیری که هیئت رئیسه اندیشیده است از جهت اینکه دولت سال آینده برای درآمدها و وصولی های خود با مشکل مواجه نشود مجلس تمام تلاش خود را می کند که لایحه بودجه را تا پایان سال به تصویب برساند اما چنانچه در میانه کار باشیم بر اساس قانون بودجه، بودجه چند دوازدهم را مصوب می کنیم به این معنا که اذن قانونی به دولت داده می شود که برای یک ماه یا دو ماه درآمدها و هزینه های خود را داشته باشد.

کوهکن در توضیح این اذن قانونی گفت: اگر در شرایطی بودیم که زمان کافی وجود داشت از دولت می خواستیم لایحه چند دوازدهم به مجلس ارائه دهد. اما با توجه به اینکه زمان کافی وجود ندارد می توان به دولت اذن داد که با استفاده از قوانین موجود و احکام قوانین سال گذشته هزینه ها و درآمدهای خود برای یک تا دو ماه آینده را داشته باشد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: پیشنهاداتی نیز مطرح است مبنی بر اینکه در صورت تمام نکردن کار تصویب بودجه 90 از سوی دولت، دولت می تواند مبنای کار در یک یا دو ماه سال آینده را قانون بودجه سال 89 قرار دهد و مواردی را که با برنامه پنجم توسعه کشور تطبیق ندارد را حذف کند.

وی با تاکید بر اینکه مجلس تصمیم گرفته است که لایحه بودجه سال 90 را ظرف مدت زمان باقیمانده با در نظر گرفتن تمامی قوانین و احکام و بدون هیچ تخلفی، تصویب کند، افزود: این پرسش پیش می آید که چطور مجلس می تواند ظرف مدت یک ماه بررسی بودجه 90 را به پایان برساند در حالیکه مدت زمان بررسی بودجه 45 روز در نظر گرفته شده است و این زمان نیز می تواند افزایش یابد، که باید گفت آیین نامه در دو مورد اعلام کرده است حداکثر ظرف 10 روز باید تفاهم ها و اجماع انجام شود و همه پیشنهادات ظرف مدت 7 روز می تواند ارائه شود. کمیسیون ها نیز می توانند کار بررسی بودجه را سریعتر انجام دهند و کمیسیون تلفیق نیز می تواند همزمان با صحن علنی مجلس کار بررسی بودجه را انجام دهد.

کوهکن تاکید کرد: در صورت تمام نشدن بررسی لایحه بودجه سال 90 نباید برداشت شود که تعاملی میان مجلس و دولت در این زمینه نیست.

نماینده لنجان تاکید کرد: در صورت تمام نشدن بررسی لایحه بودجه 90 پیش از پایان سال در مجلس قطعا نخواهیم گذاشت سال آتی بدون تعیین تکلیف درباره هزینه ها و درآمدهای دولت آغاز شود و با مذاکرات و تفاهمی که با دولت و شورای نگهبان انجام می دهیم این موضوع را تعیین تکلیف می کنیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه پیش بینی هیئت رئیسه این است که هفته آخر اسفند بودجه به صحن علنی مجلس بیاید، افزود: از آن زمان مجلس بلاانقطاع لایحه بودجه سال 90 را بررسی می کند و در دو یا سه شیفت کاری به جز تعطیلات رسمی مجلس جلسه علنی خواهد داشت.

وی همچنین درباره تعطیلات فروردین ماه و اینکه مجلس چه تصمیم برای تعطیلات گرفته است گفت: بر اساس قانون از زمانی که لایحه بودجه به صحن علنی مجلس می آید مجلس باید بلاانقطاع بجز روزهای تعطیل لایحه را بررسی کند و در صورتی که ما نتوانیم کل لایحه بودجه را تصویب کنیم و بودجه چند دوازدهم تصویب شود برای تعطیلات فروردین ماه هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس باید تصمیم بگیرند. چرا که مبنا تعطیلات رسمی است و تعطیلات رسمی تا 6 فروردین ماه ادامه دارد.

کوهکن همچنین با اشاره به اینکه برخی مدعی اند تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه شاید عادتی شود برای دولت، گفت: تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به این دلیل است که سال آینده اولین سال برنامه پنجم توسعه کشور بوده است و باید دولت بودجه را مطابق برنامه پنجم توسعه می نوشته و به همین دلیل تاخیر ایجاد شده است این در حالیست اگر در شرایط عادی قرار داشتیم و دولت یک روز دیرتر از 15 آذر بودجه را تحویل می داد این اقدام تخلف دولت محسوب می شد.