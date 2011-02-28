دانشگاهها نگذارند هیچ استادی بازنشسته شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز دوشنبه در مراسم چهل و پنجمین سالگرد تاسیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این مطلب افزود: نظام سلامت کشور مدیون اساتید علوم بهداشتی است و من خود لحظات زیادی را به یاد میآورم که از محضر اساتید بزرگ کمال استفاده را داشتم.
وی با اشاره به تلاش استادان و اعضای هیئت علمی علوم بهداشتی در حوزه سلامت کشور خاطرنشان کرد: این تلاشها باعث شد ما امسال حتی یک مورد جدید در خصوص بیماری مالاریا نداشته باشیم.
وزیر بهداشت افزود: برنامه 5 سالهای وجود دارد تا اساتید به صورت تمام وقت جغرافیایی فعالیت کنند نمونه عملیاش 45 سال است که در دانشکده بهداشت اجرا شده است.
وی با اشاره به موضوع بهداشت به عنوان زیربنای سلامت کشور و ایجاد ساختار جدید در وزارت بهداشت برای معاونت بهداشتی خاطرنشان کرد: این فعالیتها میتواند ما را زودتر از برنامه 1404 به اهداف حوزه سلامت برساند.
دستجردی همچنین ارتقای اخلاق حرفهای و اخلاق انسانی را از ویژگیهای اساتید دانشکده بهداشت برشمرد و گفت: شاگردپروری یکی از مهمترین شاخصههای این اساتید است.
وی در حاشیه این برنامه در جمع خبرنگاران در خصوص بودجه سال 90 وزارت بهداشت یادآور شد: اکنون در حال جمعبندی اطلاعات بودجه هستیم و با توجه به این که 10 درصد هدفمندی یارانهها نیز به این بودجه افزوده میشود در مجموع سرانه در سایر بخش های مربوط به وزارت بهداشت پس از جمعبندی اطلاع رسانی میشود.
دستجردی در پاسخ به خبرنگاری در زمینه بهداشت مدارس و مربیان بهداشت مدارس، گفت: بهداشت مدارس زیر نظر وزارت آموزش و پرورش است و امیدواریم سطح آموزشی آنها نیز ارتقا پیدا کند.
وی همچنین توصیههایی مبنی بر پیشگیری از جراحتهای چهارشنبه آخر سال به جوانان و نوجوانان ارایه کرد و افزود: بسیاری از جراحتهای ناشی از چهارشنبه آخر سال جدی بوده و خواهش میکنیم جوانان و نوجوانان با جان خود بازی نکنند.
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