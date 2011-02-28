به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی یورکر، مراسم مختلفی که برای هفته آگاهی درباره اسلام در دانشگاه یورک بریتانیا برنامهریزی شده با نشست امروز تحت عنوان " چشمها و نه قلبهای نابینا" از سوی حافظ عبدالمالک آغاز میشود.
برگزارکنندگان این رویداد برای فردا سهشنبه دهم اسفند ماه نشستی را عنوان "از من درباره اسلام بپرس" برنامهریزی کردهاند که این فرصت را برای غیرمسلمانان فراهم میکند پرسشهای خود را درباره اسلام مطرح کنند.
جلسه پرسش و پاسخ روز چهارشنبه نیز با حضور محمد بن آدم الکوثری مفتی شهر یورک با محور "باورهای نادرست درباره اسلام" ادامه مییابد. انتظار میرود شرکتکنندگان در این جلسه پرسشهایی درباره حقوق زنان، ازدواج در اسلام و قوانین شریعت مطرح کنند.
یک کارگاه با ویژگی تعاملی برای روز پنجشنبه با عنوان "حجاب، سرکوبی آیا آزادی" برنامهریزی شده است و روز جمعه نشست " ماهیت اسلام" با سخنرانی ابومنتاسیر برگزار خواهد شد.
کمیته انجمن اسلامی برگزار کننده مراسم مختلف این هفته اظهار داشت که این برنامهها صرفاً برای دانشجویان دانشگاه یورک نیست بلکه تمام افراد جامعه میتوانند در آن حضور یابند.
نظر شما