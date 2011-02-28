اینجا جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل این جوابیه که در قالب نامه‌ای سرگشاده به سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد تنظیم شده به شرخ ذیل است: "اخیراً در خبرگزاری مهر در مورخه‌ روز دوشنبه 2/12/1389 (آرشیو مطالب فرهنگ و ادب 3/12/1389) مقاله‌ای با عنوان " بقایی ماکان از انتشار کتابی در تخریب وحدت ملی شدیداً انتقاد کرد " به قلم شخصی موسوم به "محمد بقایی ماکان" در به ‌اصطلاح نقدی بر کتاب "فرضیه‌ زبان آذری و کسروی" پژوهش استاد محترم آقای دکتر حسین محمدزاده صدیق که از طرف این انتشاراتی با شابک 9- 27- 5559- 600- 978 به بازار عرضه شده چاپ شده است و در آن مقاله علاوه بر تحریف موضوع کتاب، با برداشتهای پان‌ایرانیستی افتراها و دروغهای چندی به کتاب و مولف آن به خواننده القا شده است.

اینجانب از آنجا که مدیر مسئول انتشارات تکدرخت هستم و تحت نظارت آن وزارتخانه‌ محترم کار و فعالیت می‌کنم به ‌لحاظ بدگوییها و افتراهای متعدد اعتراض شدیدی به نویسنده‌ این نامه و انعکاس آن در خبرگزاری مهر دارم. در مقاله‌ مورد بحث بی آنکه به موضوع اصلی کتاب یعنی معرفی "احمد کسروی و همپالکی‌های او" اشاره شود سخنان غرض آلود بر زبان آمده است. اینجانب عرض می‌کنم که موضوع اصلی کتاب معرفی "احمد کسروی و تئوری او مبنی بر وجود زبان موهوم آذری (غیر از ترکی) و اسلام‌ستیزی‌های کسروی" است.

استاد مؤلف درباره کسروی درکتاب مورد بحث مرقوم فرموده‌اند:"او (= کسروی) درتاریخ اسلام به دنبال ابن رشدها، فارابیها، ابن‌سیناها، دده‌قورقودها، علامه حلّی‌ها، حکیم قشقایی‌ها، حکیم هیدجی‌ها، ملاصدراها و صدها تندیس دانش و تقوا نبود بلکه به گفته‌ خود "مشتی ملّای بیخرد روضه‌خوان" را می‌دید و عملکرد آنها را به تمام زمانها و مکانهای اسلام تعمیم می‌داد.



حتّی اسوه‌هایی مانند ثقة‌الإسلام شهید، شهید شیخ محمّد خیابانی و دهها تن چون آنان را که خود شاهد زنده اعمال و افکارشان و همشهری و همزبان و همکارشان بود فراموش ساخت. مجموعه‌ عظیم فلسفه و دانش بشری را که زیر رهبری اسلام و مسلمین در جهان ایجاد شده است و او خود خوب از آن آگاه بود انکار کرد. آن همه ارزشهای مادی و معنوی را که از سوی مسلمانان در سراسر جهان پدید آمده است بی‌ارزش جلوه داد و برای نفی اسلام چنین گفت: امروز نشدنی است که یک فرمانروا با زکوة کارهای خود را راه ببرد!"



و یا:"شما را به حقیقت اسلام دسترسی نیست و این نازیدنتان به آن نادانی دیگر است و اگر هم دسترسی بودی باز کاری از پیش نرفتی!" و یا: "آن آیین‌هایی که می‌بوده برای این زمان نمی‌بوده [است] این است به هم خورده و از میان رفته [است.] کنون می‌باید آئینی در میان باشد، آئینی که به این زمان شاید!"

سپس دکتر صدیق برای افشای بیشتر کسروی می‌فرماید:"و بدینگونه با شعار وحدت ملّی مرامنامه‌ای تنظیم کرد و در آن برای تحقّق این شعار به دو «نبردیدن» تأکید کرد:1. یک رشته پراکندگی از راه کیش‌هاست. در ایران، چهارده کیش هست و هر کیشی برای خود سیاست دیگری و مقصد دیگری دارد.2. یک رشته از راه زبان است. در ایران هفت یا هشت زبان است و اینها با یکدیگر همچشمی و دو تیرگی دارند. کنون ما "وحدت ملی" می‌خواهیم، باید با همه‌ این‌ها بنبردیم!"



اما در چهار سال آخر عمر خود، از میان چهارده کیش، اسلام و از میان هفت زبان، ترکی را برای نبردیدن برگزید. نبردیدن با اسلام و تشیع را با انتشار دو کتاب شیعی‌گری و بخوانید و داوری کنید، و نبردیدن با ترکی را با انتشار دو جزوه‌ آذری یا زبان باستان آذربایگان و زبان پاک بیاغازید. در این نبردیدنها، برخی اعضای مسلّح تشکیلات مخفی داش رضا پالانی اطراف او گرد آمدند و گروه رزماد را با موضوع محافظان کسروی و چماقداران باهماد تشکیل دادند. اعضای رزماد، مخالفین را که با ساده‌دلی برای مباحثه و گفتگو و دفاع از حریم مقدساتشان به محل باهماد آزادگان و جلسات هواداران کسروی می‌آمدند مضروب و منکوب می‌کردند. این شاخه‌ سازمانی، در تمام شهرهایی که باهماد آزادگان در آن تشکیل شده بود به وجود آمد.



در همین سالها وی ادعای نبوّت یا "برانگیختگی" را آشکارا بر زبان جاری ساخت:"این خواست خدا است که هر چند گاه یک بار جنبش خدایی رخ دهد و یک راه رستگاری به روی جهانیان باز گردد و گمراهی از میان رود. لیکن مسلمانان آن را با اسلام پایان یافته می‌شمارند و بیخردانه دست خدا را بسته می‌دانند. اگر میلیونها سال نیز بگذرد دیگر خدا به جهان نخواهد پرداخت؟"



پس از این بحثها استاد به بحث زبانشناسی می‌پردازند و می‌گویند که کسروی برای گسترش ترکی‌ستیزی در رژیم شاهنشاهی، فرضیه‌ای به نام "آذری یا زبان باستان آذربایگان" را پیش کشید و خواست اثبات کند که ترکهای ایران قبلاً به زبان "آذری" موهوم حرف می‌زدند.

در این‌باره استاد صدیق می‌فرمایند: "کتاب کسروی به طور کامل اوّل بار در سال 1317 در تهران انتشار یافت و تاکنون تنها نقطه اتکاء تئوریک آذری‌بازان به شمار می‌رود و موجب ایجاد مکتبی افراطی و غیرعلمی در زبان‌شناسی ایرانی موسوم به نظریّه‌ "آذری کسروی" گشته است. در صدها مقاله و جزوه‌ای که تا کنون در شرح این نظریّه‌ غیرعلمی نگاشته شد کسی، حرف تازه‌ای بر حرفهای کسروی نتوانست بیفزاید و همه به شارحان بی‌ذوق وی بدل شدند. از میان اروپائیان، و. هنینگ در معرفی جزوه‌ کسروی مقاله‌ای با عنوان زبان قدیمی آذربایجان نگاشت. اول از همه منوچهر مرتضوی بر روی این نظریّه مانور داد و خود را شاگرد هنینگ نامید و جزوه خود موسوم به هرزنی را به او تقدیم کرد.



بنا بر این تئوری، گویا مردم آذربایجان پهلوی‌زبانانی متشکل از کلونی‌هایی بوده‌اند که به لهجه‌ "آذری" سخن گفته‌اند و بعدها "ترکی‌زبان" شده‌اند! گرچه خودِ مدافعان این نظریّه، به غیرمنطقی بودن چنین ادعایی اذعان داشتند، اما به هر دلیل می‌خواستند که برای خدمت به سیاست "وحدت ملّی شاهنشایی" تاریخ و فرهنگ آذربایجان را برای اثبات این تئوری قربانی کنند."



پس از بحث فنی و علمی دقیق و ظریفی، استاد اثبات می‌کنند که مستندات کسروی درباره‌ این فرضیه جعلی بوده است اما در رژیم شاهنشاهی که شالوده‌ آن اسلام‌ستیزی و تحقیر اقوام مختلف ایرانی از جمله ترکهای ایران بوده است عده‌ای به تبلیغ و گسترش این فرضیه پرداخته‌اند و مولف محترم یکی یکی آنها را معرفی و افشا می‌کنند. مثلاً درباره‌ یکی از آنها به نام "ناصح ناطق" می‌فرمایند: "از پژوهشگران پیرو، ناصح ناطق که فاقدِ توانایی ارائه‌ مستندات علمی وجعلیات محیلانه مانندِ پژوهشگران دیگر در این زمینه است کتابی با نام زبان آذربایجان و وحدت ملی دارد که به سرمایه‌ موقوفات افشار چاپ شده و خود محمود افشار یزدی در سال 1358 در 86 سالگی بر آن مقدّمه‌ای نیز نوشته است.



این شخص جعلیّات پژوهشگران پیشین را گرد آورده و به صورت انشای دبیرستانی پر طول و درازی با هدف ایجاد احساسات به اصطلاح ملّی و ضد مذهبی درآورده است. او، در این انشاءنویسی هدف‌های زیر را دنبال می‌کند:

1. تحقیر و توهین به مردم آذربایجان با دستاویز قرار دادن برخی روایات متون کهن، مانند نزهةالقلوب حمدالله مستوفی. مثلاً در جایی بی‌آنکه موردی وجود داشته باشد زهر خود را اینگونه می‌ریزد: "...ضمناً حمدالله مستوفی می‌گوید که در نظر ابناء زمانه مردم تبریز وفا ندارند و شاعری درباره‌ی آنان گفته است: هرگز نشود به طبع تبریزی دوست، مغز است جهان و هست تبریزی پوست..."



2. نفاق افکندن و گسستن وحدت دینی و زبانی در میان شهرهای آذربایجان. مثلاً در جایی می‌گوید:" ... تبریزیها نسبت به مردم ارومیّه عواطف خوبی ندارند و ..."



3. محکوم کردن آذربایجانیان به تجزیه‌طلبی و جدایی‌خواهی از سرزمین مقدّس ایران اسلامی و پیشنهاد سرکوب زبان ترکی در آذربایجان که در جای جای این کتاب به صراحت و یا به تلویح بیان شده است.



4. سوق دادن مردم به ملّی‌گرایی و ایرونی‌بازی از نوع سلطنت‌طلبی و ضربه زدن به وحدت دینی و انقلابی مردم در شرایط سال 1358.



5. تبلیغ دشمنی و خصومت با کشورهای همسایه‌ی ترکی‌زبان و تحریک احساسات قومی و ملّی‌گرایی که در واقع توطئه‌ موذیانه‌ای علیه انقلاب مقدّس اسلامی بود.



6. ایجاد دشمنی میان فارس و ترک که شالوده‌ کتاب او را تشکیل می‌دهد."



بدیهی است کلیه‌ پیروان کسروی که استاد معرفی می‌کنند، همگی از کارگزاران رژیم شاهنشاهی بوده‌اند که اغلب معدوم شده‌اند. پس از انقلاب اسلامی، با توجه به ظلم‌زدایی از اقوام ساکن ایران، ترک‌های ایران نیز حق ترویج زبان و ادبیات خود را پیدا کردند. نگارنده مقاله ظاهراً این موهبت را برنمی‌تابد و در آغاز مقاله اولاً می‌گوید که: در ایران زبان "ترکی" وجود ندارد و ثانیاً کتابی را که از سوی استاد فرهیخته‌ متعهد و متدین تألیف شده است به باد ناسزا و افترا می‌گیرد. جالب آن جاست که درباره‌ سوابق استاد، اطلاعات جعلی می‌نویسد. مثلاً ایشان را ناشر مجله‌ "وارلیق" قلمداد می‌کند که خلاف واقع است.

درباره‌ سوابق استاد که این جانب افتخار چاپ این کتاب را از ایشان داشتم می‌توانم عرض کنم که ایشان مترجم آثار حضرت امام خمینی (ره) به ترکی هستند که توسط "مؤسسه‌ ترجمه و نشر آثار امام" چاپ شده است و نیز ایشان برای صدور آرمان‌های انقلاب اسلامی به کشورهای ترکی‌زبان، چهارده سال هفته‌نامه‌ سهند را به همراه حاج آقای دعایی در روزنامه اطلاعات و به صورت نشریه‌ مستقلی به زبان ترکی منتشر کرده‌اند و در "بنیاد بعثت"بیش از سیصد عنوان کتاب مذهبی از اصول عقاید، احکام، ترجمه‌ قرآن، احادیث، سیره‌ چهارده معصوم – علیهم السلام- و غیره را برای کشورهای ترکی‌زبان و استفاده‌ی ترک‌های داخل ایران انتشار داده‌اند و سال‌ها در دانشگاه‌های کشور متون اسلامی را به زبان ترکی تدریس فرموده‌اند و هزاران دانشجو با غیرت دینی و شیعی تربیت کرده‌اند و اکنون نیز در آستانه‌هفتاد سالگی، همت به تصحیح و انتشار متون ادبی اسلامی ترکی کهن و جدید گماشته‌اند.



نگارنده‌ مقاله، این استاد فرهیخته را "پان ترکیست" خطاب می‌کند و حتی به ممیزی کتاب در آن وزارتخانه‌ی محترم نیز توهین می‌کند و از فحوای سخنش پیداست که ایرانی خالی از اسلام را می‌خواهد. ایران "پان ایرانیستی" و ضعیف و ناتوان که در آن فقط فارسی رواج دارد. در حالی که ما می‌دانیم اکنون امواج اسلام‌خواهی که در کشورهای عربی بلند شده است، در اثر تأثیر انقلاب اسلامی ما است که صد البته با قلم ایرانیان عربی زبان در آن جای‌ها انتشار یافته و آرمان‌های انقلابی و اسلامی ما صادر شده است. و اگر اکنون مثلاً در یکی از جمهوری‌های ترکی زبان همسایه‌ ما اسلام خواهی رشد کرده است، ما این رشد را هشتاد درصد مدیون نیم قرن قلم‌زدن‌های استاد دکتر صدیق و حضور فعال شاگردان ایشان در آن جا هستیم.



نگارنده‌ مقاله با این مقاله نشان داده است که دنبال "جمهوری ایرانی"است آن هم از نوع جمهوری "پان ایرانیستی" که ترک‌ها در آن حقی نداشته باشند، نه "جمهوری اسلامی" که رهبر معظم آن در سخن با ترکان ایرانی عمد دارند بیتی و یا جمله‌ای به زبان ترکی بیان فرمایند و یا در صدا و سیما نوحه‌های جانسوز شهدای کربلا به زبان ترکی به طور زنده پخش می‌شود و یا وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران از اول انقلاب تا کنون به بیش از سی‌هزار عنوان کتاب ترکی مجوز نشر داده است و یا سازمان تبلیغات اسلامی که کتب متعددی به ترکی منتشر ساخته است. آن‌ها ایران را منهای روحانیت معظم شیعه می‌خواهند. روزنامه‌ نویسنده‌ نامه حمله به کارگزاران رژیم شاه را که بساط تحقیر "ترکی" را راه انداخته بودند برنمی‌تابد و این کارگزاران را "دانشمندان ایرانی" می‌نامد و ناراحت است که چرا استاد صدیق به افشای آن‌ها و رسوا کردن پیروان کسروی بی‌دین دست زده است!



ما می‌دانیم که اسلام، دین وحدت و برادری است. اما نویسنده‌ مقاله می‌خواهد وانمود کند که جمهوری اسلامی با قومیت‌های ایران مشکل دارد. در حالی که استاد صدیق نشان می‌دهد که این وحدت و برادری در کشور حاکم است و زبان ترکی هم مانند هر زبان دیگر با بار اسلامی خود، عزیز، و تکلم و نگارش به آن آزاد است.



در سایه‌ همین دعوت و برادری است که در مناطق ترک‌نشین ایران حتی روستاهایی با نام شهید آباد موجود است. من خود اصفهانی هستم و ترکی بلد نیستم اما در اطراف مرودشت از یک روستای ترک‌نشین خبر دارم که از نود خانوار آن، چهل و شش خانوار شهید داده‌اند چه برسد به آذربایجان عزیز که ترک‌های آن سرزمین سراسر مرزهای جمهوری اسلامی را با خون خود آبیاری کرده‌اند و ترانه‌های "حیدربابایا سلام" از شهریار بزرگ را ترنّم کنان شهید شده‌اند و خود را ترک و مسلمان نامیده‌اند.



نگارنده‌ مقاله، می‌نویسد "در ایران زبان ترکی وجود ندارد!" این حرف چنان است که به روز گفته شود شب است. وی با این ترفند و مخصوصاً با توهین به استاد صدیق که در میان ترک‌های ایران از محبوبیتی وصف‌ناپذیر برخوردارند، می‌خواهد جوانان ترک را علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی تحریک کند و آب به آسیاب دشمنان قسم خورده‌ اسلام و ایران می‌ریزد.



همچنین برای تحریک اذهان با توسّل به ترفند ناجوانمردانه‌ی دیگر، از کلمه‌ "تجزیه‌طلبی" در این شرایط حساس استفاده می‌کند تا بدین سان حرکت‌هایی که برای رویارویی با نامسلمانانی چون احمدی کسروی و پیروان او صورت می‌گیرد، دچار تزلزل و ترس شود. به دنبال این ترفند، سعی در وابسته نشان دادن استاد دکتر صدیق به عناصر بیگانه دارد. می‌دانیم ترکان ایرانی در طول تاریخ، مرزهای این کشور را از هجوم بیگانگان و دشمنان حفظ کرده‌اند و این یعنی هیچ کجا برای این عزیزان، مانند کشور خودشان نیست، که این جا خانه‌‌شان است.



به نظر می‌رسد نویسنده‌ این نامه که به دنبال جمهوری ایرانی است، ایران را فقط ایران محدود به فارس، ضعیف و بر بال ناسیونالیسم زبانی می‌خواهد در حالی که طبق آمار رسمی کشور نزدیک یک سوم اهالی ایران، ترک‌ها هستند. در جمهوری اسلامی ترک و فارس و دیگر اقوام برادرند و آزادند که زبان مادری خود را ترویج دهند.



این جانب از آن مقام معظم درخواست دارم ضمن برخورد با تحریف و جعل و هتک حرمت کتاب دستور فرمایید به یک ادعای دروغ دیگر نویسنده‌ نامه مبنی بر این که اداره‌ حمایت از مصنفان و مؤلفان همه دو هزار نسخه از کتاب "فرضیه زبان آذری و کسروی" را از این جانب خریده است، رسیدگی فرمایند. در پایان جالب است که عرض کنم کتاب "فرضیه‌ زبان آذری و کسروی" معتقد است کسانی که تئوری کسروی را پیش می‌کشند سبب تحریک احساسات قومی در میان جوانان آذربایجان می‌شوند و به تخریب وحدت ملی دست می‌زنند. نویسنده‌ مقاله از چنین تئوری‌یی دفاع می‌کند و به نظر این جانب در واقع انتشار نامه‌ او موجب تخریب وحدت ملی می‌باشد.