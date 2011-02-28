وزارت نیرو زیست محیطی ترین وزارتخانه/ معدل سد سازی ایران 19.5 است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علیرضا الماسوندی را می توان یکی از رسانه ای ترین چهره های وزارت نیرو نامید که همواره آماده پاسخگویی به سئوالات خبرنگاران است.

وی در حاشیه سفر به استان لرستان در گفتگویی جامع به برخی مسائل مطرح شده توسط منتقدان پیرامون سدسازی در ایران پاسخ گفت که مشروح این گفتگو در ذیل می آید.

معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به انتقادات مطرح شده در مورد روند اجرای الزامات زیست محیطی در حوزه سدسازی، به خبرنگار مهر گفت: ما در سد سازی ها یک شرح خدمات زیست محیطی داریم که این شرح خدمات مورد تصویب سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار گرفته است.

سدسازی در ایران 100 درصد مطابق معیارهای سازمان محیط زیست است

وی با تاکید بر اینکه بر اساس این شرح خدمات گزارشهای ارزیابی زیست محیطی پروژه های سد سازی تهیه می شود، تصریح کرد: یکی از شروط اجرای طرح های سد سازی تهیه این گزارش است و بر این اساس است که کمیسیون ماده 32 مجوز اجرای این طرح ها را می دهد.

معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر اینکه در وزارت نیرو ارزیابی های زیست محیطی به طور کامل رعایت می شود، عنوان کرد: به اعتقاد من وزارت نیرو وزارتخانه ای است که بیشترین مسائل زیست محیطی را در طرح های مطالعاتی خود رعایت می کند.

الماسوندی در مورد برخی انتقادات پیرامون عدم رعایت الزامات زیست محیطی تاکید کرد: ما معتقد هستیم که به طور 100 درصدی بر اساس معیارهایی که سازمان محیط زیست با ما توافق کرده است همه الزامات رعایت می شود.

نگاه مخالفان سد سازی در ایران یک نگاه تک بعدی است

وی همچنین در پاسخ به منتقدان سد سازی در کشور نیز گفت: نگاه کسانی که مخالف سد سازی در کشور هستند یک نگاه یک بعدی است و آنها تنها از یک زاویه این موضوع را بررسی و طرح می کنند.

معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر اینکه زوایای مختلفی در موضوع آب مطرح است، بیان داشت: کار توسعه آبی بسته به اقلیم و شرایط آب و هوایی، شرایط منابع آبهای سطحی و زیر زمینی، شرایط جمعیتی و زیرساختهای کشور تعیین می شود.

الماسوندی با اشاره به طرح موضوع شکست سد سازی در کشورهای اروپایی توسط منتقدان، گفت: کسانی که این موضوع را مطرح می کنند باید بدانند که در کشورهای اروپایی که دارای دو هزار میلیمتر بارندگی و 300 روز بارانی هستند نیازی به آبیاری و سد سازی وجود ندارد.

ما برای تثبیت جمعیت در مناطق خشک راهی جز سدسازی نداریم

وی با اشاره به اقلیم آب و هوایی ایران گفت: ما در کشوری زندگی می کنیم که در طول سال در جنوب آن تنها چهار بار بارش مطلوب اتفاق می افتد و در صورتی که این باران گرفته نشود وارد حوزه خلیج فارس خواهد شد.

معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه اگر در مقابل این بارش ها سد زده نشود ما شاهد خسارات سیلاب خواهیم بود، گفت: به اعتقاد منتقدان سد سازی ما برای تثبیت جمعیت در این مناطق خشک چه راهکاری غیر از سد سازی خواهیم داشت.

الماسوندی با بیان اینکه کسانی که در مورد سدسازی در ایران و کشورهای اروپایی قضاوت می کنند دست به قضاوت ناعادلانه ای می زنند، گفت: این نوع مقایسه و قضاوت غیر کارشناسی و تک بعدی است.

نمی توان کشورهای پرباران را با ایران مقایسه کرد

وی با تاکید بر اینکه شرایط مقایسه باید مدنظر گرفته شود گفت: نباید کشور ما با 20 درصد رطوبت را با کشورهایی که دارای 80 تا 90 درصد رطوبت در شرایط اشباعی قرار دارند مقایسه شود.

معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: نمی توان کشوری را که 90 درصد روزهای آن دارای بارش متناوب است با کشوری مانند ایران که خشک و نیمه خشک است مقایسه کرد.

مثال معاون وزیر برای منتقدان سدسازی در ایران

الماسوندی با بیان اینکه در کشور ما نواحی وجود دارد که در طول سال تنها 80 میلیمتر بارندگی دارند، ادامه داد: به عنوان مثال ما در ابتدای مهرماه در سد استقلال استان هرمزگان که دارای ظرفیت مفید 200 میلیون مترمکعب است تا 12 بهمن تنها دو میلیون متر مکعب ذخیره آب داشتیم در صورتی که در طول 24 ساعت بارندگی 252 میلیون متر مکعب آب وارد این سد شد.

وی با تاکید بر اینکه مردم هرمزگان به آب این سد نیاز دارند، گفت: اگر سد استقلال و یا سد میناب در استان هرمزگان نبود مردم این استان چگونه از این بارندگی بهره مند می شدند.

معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با یادآوری اینکه ما در استان هرمزگان در طول سال تنها سه یا چهار بارندگی خوب داریم، ادامه داد: این بارندگی هم به طور عمده به صورت سیلابی اتفاق می افتد و اینجاست که سد سازی نقش خود را نشان می دهد.

در برخی مناطق ایران 360 روز هوا آفتابی است

الماسوندی با بیان اینکه در برخی مناطق ایران از 365 روز سال 360 روز هوا آفتابی است، بیان داشت: مقایسه ایران با کشورهای اروپایی و حتی کشور اندونزی با یک هزار و 800 میلیمتر بارندگی یک قیاس مع الفارغ است.

وی با تاکید بر اینکه کسانی که از سد سازی در کشورمان انتقاد می کنند علم مهندسی آب ندارند، عنوان کرد: برخی بر اساس اقلیم کشورهای اروپایی برای ایران نسخه می پیچند.

معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در پاسخ به سوال دیگر مهر در مورد تعدد سد سازی در حوزه های آبریز کشورمان نیز گفت: ما در حوزه کارون 23 میلیارد متر مکعب روان آب داریم که مجبور می شویم در این حوزه سدهای کارون سه و چهار، شهید عباس پور و سد مسجد سلیمان را بزنیم.

12 درصد برق کشور از سدها تامین می شود

الماسوندی با یادآوری اینکه در صورت عدم سد سازی در این حوزه آبریز این آب شیرین به راحتی وارد خلیج فارس می شود، خاطر نشان کرد: از سوی دیگر با ایجاد این سدها علاوه بر تنظیم آب کشاورزی ترتیبی داده می شود که شش هزار مگاوات برق در کشور تولید شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر 12 درصد برق کشور از طریق سدهای برقابی تامین می شود که اگر این سدها زده نمی شد ما برای تامین برق کشور دچار مشکل می شدیم.

معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر اینکه باید منتقدان سد سازی شرایط کشور را بسنجند، بیان داشت: ما تا کنون در این زمینه گزارشهای مدون و مستندی را تهیه کرده ایم و تفاوت موضوع سد سازی در ایران و کشورهای پر آب را به منتقدان یادآوری کرده ایم.

مقایسه سدسازی در ایران و کشورهای اروپایی علمی نیست

الماسوندی با تاکید بر اینکه مقایسه سدسازی ایران با کشورهای اروپایی از نظر ما علمی و تخصصی نیست، افزو.د: این مقایسه را هیچ کدام از صاحبنظران تایید نمی کنند.

وی در پاسخ دیگر مهر در مورد انتقادات تشکلهای زیست محیطی از روند سد سازی در ایران و بی توجهی به اقلیم منطقه احداث سد نیز گفت: روشی که ما با سازمان محیط زیست به توافق رسیده ایم روش "مونتانا" است.

30 درصد جریان پایه بعد از سدسازی رهاسازی می شود

معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت منابع آب ایران در مورد حقآبه رودخانه هایی که بر روی آنها سد زده می شود، توضیح داد: در این روش 30 درصد جریان پایه کل سال در طول زمان رهاسازی می شود که مازاد بر نیازهای زیست محیطی منطقه است.

الماسوندی ادامه داد: این در حالیست که در دیگر کشورها از جمله کشور ژاپن از روشهای دیگری استفاده می کنند که تنها اجازه رهاسازی 10 درصد جریان آب را در داخل حوزه های زیست محیطی می دهند و تا کنون نیز هیچ مشکلی پیدا نکرده اند.

وی با بیان اینکه به عنوان مثال در حوزه آبریز "تونه" در کشور ژاپن هشت سد مخزنی احداث شده است که به صورت زنجیره ای عمل می کنند، بیان داشت: با توجه به اینکه همه بارندگی ها در یک نقطه اتفاق نمی افتدد تعدد سد سازی در یک حوزه آبریز توجیه دارد.

تجربه موفق سدسازی در ایران

معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت منابع آب ایران با تاکید بر اینکه این روند یک روند طبیعی است که در همه دنیا اتفاق می افتد، ادامه داد: به اعتقاد ما سد سازی در هر منطقه دارای مزایایی در بعد آب و هوایی مانند تعدیل آب و هوا، رویش گیاه، کاهش درجه حرارت و امکان زیست پرندگان مهاجر است.

الماسوندی در مورد زیر آب رفتن برخی روستاهها در جریان سد سازی گفت: ممکن است در پی احداث یک سد برای دو روستا مشکل پیش بیاید ولی در ازای آن مشکل 50 روستا مرتفع خواهد شد.

وی با تاکید بر تجربه موفق سد سازی در ایران، گفت: از نظر ما معدل سد سازی در ایران 19.5 است و ما هم اکنون در زمینه طراحی و ایمنی، ارتقا سطح علمی و دانش سد سازی دارای رتبه اول در دنیا هستیم.

گفتگو: صدیقه حسینی