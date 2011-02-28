شعر در آثار رسیده به جشنواره "هنر آسمانی" بیشترین سهم را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید فرجی گفت: در بین آثار رسیده، شعر با 1053 اثر بیشترین اثر دریافتی سومین جشنواره را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: همچنین 970 اثر در رشته عکس، 495 اثر در رشته داستان، 240 اثر در رشته گرافیک، 221 اثر در رشته نثر ادبی، 147 اثر در رشته فیلم، 112 اثر در رشته خوشنویسی، 95 اثر در رشته پژوهش هنر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

فرجی با اشاره به ارسال 84 اثر در رشته طنز و 78 اثر در رشته تصویر سازی افزود: دبیرخانه جشنواره "هنر آسمانی" همچنین 65 اثر در رشته نقاشی، 49 اثر در رشته کاریکاتور، 48 اثر در رشته فیلمنامه، 43 اثر در رشته وبلاگ، 39 اثر در رشته طراحی، 22 اثر در رشته نگارگری و 11 اثر در رشته نمایشنامه را دریافت کرده است.

رئیس حوزه هنری قم یاد آور شد: در نخستین جشنواره "هنر آسمان" 1085 اثر و دومین جشنواره 1974 اثر به دبیرخانه جشنواره هنر آسمانی ارسال شده بود.







