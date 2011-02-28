"تأملات" دکارت هنوز هم مورد توجه فیلسوفان است

به گزارش خبرنگار مهر، آرای رنه دکارت فیلسوف فرانسوی و مسئله دوگانگی ذهن و جسم در قالب کتاب "دکارت و ذهن سودایی" توسط دبورا براون مورد بررسی قرار گرفتند. این کتاب از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.

دکتر دبورا براون در مورد این کتاب و محورهای اصلی مورد بحث در آن به خبرنگار مهر گفت: اولین نکته‌ای که باید مورد توجه داشت این است که بسیاری از دیدگاههای ارائه شده درباره دوگانگی و دوآلیته دکارتی درست نیستند.

وی تصریح کرد: برخی معتقدند که دکارت این دوآلیته را مطرح کرده ولی هیچ استراتژی مشخصی برای تجارب انسانی ارائه نداده است. این در حالی است که با مطالعه دقیق دوآلیته جسم و ذهن درمی‌یابیم این استراتژی قابل استحصال است. در واقع دکارت این دوآلیته را برای رسیدن به انسانی عقلانی و اخلاقی صورت داده است.

این استاد دانشگاه یادآور شد: دکارت فیلسوف مهمی است و نقطه عطفی در تاریخ فلسفه به شمار می‌رود. تأملات دکارتی هنوز هم مورد توجه و اهتمام فیلسوفان است.

وی با اشاره به اینکه فیلسوفان زیادی سعی کرده‌اند تا علت اینکه چرا دیدگاه دکارت درباره ذهن فراگیر شده را توضیح و تبیین کنند، گفت: نکته مهم در بررسی آرای دکارت توجه به مفاهیم مورد استفاده توسط وی است.

وی افزود: برای نمونه مفهوم "ذهن" که توسط دکارت ارائه شده و به دست ما رسیده برای توصیف مفهوم "خوددار" یا "برون بی نیاز" است؛ این ذهن برای خودش شفاف و مشخص است و به وطور تصادفی با چیزهای بیرونی ارتباط پیدا می‌کند.

براون یادآور شد: ذهن دکارتی بلادرنگ به ایده‌های خود دسترسی دارد. بر این اساس است که دکارت قادر بود بر بسیاری از مسائلی که مورد شک و تردیدش بود فائق آید.

وی تصریح کرد: همچنین بر این اساس است که دکارت می‌توانست بر انواع ایده‌آلیسم و مکاتب پدیدارشناختی که دسترسی شناخت مستقیم ما از جهان را مورد تهدید و تردید قرار می‌دهند فائق آید. شاید ما خیلی به مفهوم دکارت از "ذهن" علاقه نداشته باشیم ولی باید با این مفهوم درگیر شویم و آنرا مورد توجه قرار دهیم.

براون در ادامه به هدف از نگارش کتاب پرداخت و گفت: هدف از نگارش این کتاب این بوده تا فاصله‌های زیادی که از فهم و درک مفاهیم دکارتی از "ذهن" و "خود" وجود دارد را کمتر کند. هدف ستایش دکارت و بازنویسی مجدد آرای او نبوده است.

براون معتقد است انسانی که دکارت مورد توجه قرار می‌دهد می‌تواند در علوم و معارف نقش ایفا کند. با مبنا قرار دادن مفهوم احساسات و اغراض نفسانی، نویسنده جایگاه دکارت را در تاریخ اندیشه مورد بررسی قرار می‌دهد. او جایگاه دکارت را از حیث متافیزیک رفتار و متافیزیک احساسات نیز در تاریخ اندیشه مورد ملاحظه قرار می‌دهد.

دیدگاه دکارت درباره موضوعاتی چون تسلط بر نفس و فضیلت سایر موضوعات مورد بررسی در این کتاب به شمار می‌روند. دیدگاه دکارت درباره این مفاهیم با دیدگاه سایر فیلسوفان مورد مقایسه و بررسی قرار می‌گیرند.

دبورا براون استاد دانشگاه کوئینزلند استرالیا و متخصص تاریخ فلسفه، فلسفه ذهن و زبان، متافیزیک و معرفت شناسی است. وی جانشین رئیس مدرسه تاریخ، فلسفه، دین و مطالعات کلاسیک در این دانشگاه است.