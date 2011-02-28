ایران قدرت لازم برای دفاع از سرزمین خود را دارد/ انتقاد از جزایر مصنوعی امارات

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین گنگره ملی جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک با حضور اساتید، دانشجویان و پژوهشگران رشته جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک در تالار شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی ، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا که در خصوص پیامدهای اقدامات برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس سخنرانی می کرد، گفت: حوزه ژئوپلتیکی خلیج فارس همچنان تا دهه های آینده کانون توجه، تنش و رقابت های بین المللی و منطقه ای خواهد بودو منشاء این تنش ها اکثرا اهداف و منافع قدرت های فرا منطقه ای است ولیکن برخی از رقابت های محلی بین کشورهای جنوب خلیج فارس و ایران هم می تواند کانون این تنش ها باشد.



وی ادامه داد: با توجه به حضور قدرت های فرا منطقه ای در کشورهای جنوب خلیج فارس طرح مسئله به این صورت است که هر گونه تصمیم گیری کشورهای ساحلی در ایجاد تغییرات عمده در سواحل جنوبی برای دسترسی به اهداف سیاسی، امنیتی و اقتصادی پیامدهای ناگواری بر کل اکوسیستم، مسایل سیاسی، امنیتی و اقتصادی خواهد داشت.



صفوی با اشاره به تصمیم اماراتی ها برای ایجاد جزایر مصنوعی با سرمایه گذاری ده ها میلیارد دلاری وپیامدهای حاصله از این تصمیم ، گفت: باید بررسی کرد که پیامدهای این کار اماراتی ها چه مشکلی را برای ایران و سایر کشورهای همجوار خلیج فارس به وجود خواهد آورد .



وی افزود:باید به این مسئله مهم توجه داشت که تقسیم مرزهای بستر خلیج فارس که یک فلات قاره است بر اساس خط منصف بین ایران، عربستان سعودی، قطر، بحرین و عمان مشخص و با امارات بخشی از آن مشخص شده است و قسمتی از آن که روبروی جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک است هنوز خط بستر دریا مشخص نشده است .

عضو موسس انجمن ژئوپلتیک ایران با بیان فرضیه های موجود دراین موضوع بیان داشت: مرز دریائی و کف دریای ما با دو کشور عراق و کویت هم هنوز مشخص نشده است و بر اساس فرضیه های موجود ، احداث این جزایر باعث طولانی تر شدن روند تعیین مرزهای دریایی ایران با کشورهایی که هنوز مرز دریایی مشخصی ندارد از جمله امارات خواهد شد. از سوی دیگر احداث این جزایر باعث پیچیده تر شدن اختلافات موجود اماراتی ها با ایران و نیز باعث واگرایی و تیره شدن بیشتر روابط کشورها خواهد شد.



وی ادامه داد: فرض دیگر این است که منطقه خلیج فارس برای مدت طولانی کانون تنش خواهد بود و این تنش ها باعث حضور طولانی مدت قدرت های فرا منطقه ای و دخالت احتمالی فرا منطقه ای ها در امور کشورهای این منطقه خواهد شد.

صفوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حقوق دریاها و کنوانسیون های مرتبط که جزایر مصنوعی را فاقد هر گونه قلمرو دریایی معرفی کردند و علیرغم حق انحصار در احداث جزایر ،ایجاد آن را منوط به هماهنگی با کشورهای دیگر دانسته است ، گفت: اماراتی ها با اقدامات خودسرانه، در ساخت جزایر مصنوعی عملا این کنوانسیون را زیر پا گذاشتند و به دنبال طرح ادعاهای واهی در خصوص گسترش قلمرو دریای سرزمینی و یا مالکیت بر برخی از جزایر خلیج فارس هستند.



مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا افزود: احداث این جزایر فاصله سواحل خشکی امارات به جزیره ابوموسی را حدود 10 کیلومتر کمتر می کند. به نظر می رسد در صورت عملی شدن این پروژه از سوی امارات، احتمال تغییر مرزهای آبی این کشور با حمایت حقوقی کشورهای بزرگ و قدرت های فرا منطقه ای و سازمان های بین المللی وجود دارد و با احداث این جزایر و تبدیل تمامی نوار کم عمق ساحلی امارات به محیط خشک وافزایش وسعت سرزمینی، اشرافیت و نزدیکی بیشتر مرزهای خشکی امارات به جزایر سه گانه، تاثیر گذار در مسایل امنیتی و دفاعی آینده خواهد بود.



این استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه در خصوص ادعاهای احتمالی اماراتی ها ، گفت : در آینده احتمال ادعاهای امارات مبنی بر اینکه خط مبدا دریاییش را تغییر دهد و گسترش منطقه آب های سرزمینی و رساندن مرزهایش به نزدیکی جزایرایرانی را دنبال کند ،و احتمال اینکه اماراتی ها به دنبال این باشند که تغییر مرزهای دریایی را از نظر حقوقی دنبال کنند و از قدرت های فرا منطقه ای هم استفاده کنند وجود دارد . البته بیگانگان می دانند از نظر قدرت نظامی در مقابل ایران ناتوان هستند و جمهوری اسلامی ایران قدرت لازم برای دفاع از سرزمین خودش را دارد،پس می خواهند از نظر حقوقی مسئله را دنبال کنند.



دکتر صفوی بروز مسائل زیست محیطی حاصل از اقدام اماراتی ها در ایجاد جزایر مصنوعی را از دیگر پیامدهای این موضوع دانست و گفت : منطقه خلیج فارس بزرگترین زیستگاه گیاهی و جانوری جهان است به طوری که خلیج فارس متشکل از بیش از 600 گونه جانوران آبزی از جمله 500 گونه ماهی، 15 گونه میگو و پنج نمونه از لاک پشت های نادر دریایی و همچنین آبسنگ ها مرجانی و مجموعه های جلبرگی، درختان حرا و مانگرو است که دیدنی های منحصر به فرد این دریای عظیم می باشد و این جزایر مصنوعی اکوسیستم این منطقه را برهم خواهد زد.

سرلشکر صفوی ادامه داد: اینگونه اقدامات اماراتی ها ممکن است توسط سایر کشورها الگو برداری شده و ممکن است سایر کشورها مانند کویت و بحرین هم طرح های مشابهی را ایجاد کنند و احتمالا در این جزایر مصنوعی سلاح، تجهیزات، سیستم های موشکی و راداری قرار دهند و سیستم دفاعی و امنیتی منطقه را بر هم بریزند.



دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا جدیت ایران در تعیین خط مرز دریایی باقی مانده با امارات عربی متحده که هنوز تعیین نشده است را ،که لازمه آن اراده سیاسی دولت امارات عربی متحده است، خواستار شد و گفت : به نظر می رسد بهترین و سریع ترین راه این است که ما بر مسایل زیست محیطی، تغییر اکوسیستم و همچنین از نظر سیاست خارجی و فعال شدن دیپلماسی سیاسی مان تلاش کنیم که این اتفاقات رخ ندهد و همچنین از نظر حقوقی مسئله را دنبال کرده وتوسعه قوی تر روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران یا برخی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می تواند در این موضوع موثر واقع شود.



وی اضافه کرد: ایران خواستار امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس است و این امنیت پایدار با همکاری و هماهنگی کشورهای برادر و دوست جنوبی خلیج فارس حاصل خواهد شد.البته نیروهای فرامنطقه ای همواره بدنبال ایجاد تنش و سوء ظن بین کشورهای جنوبی خلیج فارس با ایران هستند.