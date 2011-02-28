جمعی از هنرمندان رسانه ملی از مناطق عملیاتی دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، از آنجا که در دهه چهارم انقلاب ضروری ترین و مناسب ترین حرکت فرهنگی برای انتقال و تبیین ارزشها و فرهنگ ایثار و شهادت اعزام نوجوان، جوانان و خانواده ها در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی کشور است، مرکز بسیج صدا و سیما برای آشنایی بهتر و ملموس تر عوامل تولیدی که بهترین سفیران انتقال فرهنگ جهاد، مقاومت اسلامی، ایثار و شهادت در جامعه هستند را به یادمان های دفاع مقدس اعزام کرد.

جمعی از هنرمندان و برنامه سازان را به منظور الهام گیری از رشادتها، شجاعتها، آموزه های رزمندگان اسلام و شناسایی و بهره برداری از این ذخیره ماندگار ملت ایران و همچنین آشنایی هر چه بیشتر با نقش و جایگاه مردم در حفظ نظام و دفاع از ارزش‌های والای انقلاب اسلامی به مناطق عملیاتی بیت المقدس، ثامن الائمه (ع) و ... اعزام کرد.



بازدید از یادمان شهدای شلمچه، موزه جنگ خرمشهر، یادمان شهدای اروند، گلزار شهدای والامقام آبادان و بهره گیری از روایت سرداران و فرمانده هان هشت سال جنگ تحمیلی از جمله برنامه های این سفر معنوی بوده است.