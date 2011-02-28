ظرفیت پذیرش دانشجوی استعداد درخشان دکتری در دانشگاه یزد

سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پذیرش دانشجوی استعداد درخشان دکتری در سال 90، گفت: طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پذیرش دانشجوی استعداد درخشان در دوره دکتری 90 در این دانشگاه صورت می گیرد.

وی افزود: در دانشگاه یزد 16 گرایش در مقطع دکتری ارائه می شود که حداقل یک دانشجوی استعداد درخشان دوره دکتری می تواند در این گرایشها تحصیل کند.

رئیس دانشگاه یزد در ارتباط با ظرفیت دانشجویان دکتری در سال 89 گفت: هم اکنون 160 دانشجوی دکتری در این 16 گرایش مشغول به تحصیل هستند که بر اساس آیین نامه وزارت علوم مازاد بر این ظرفیت می توان نسبت به جذب دانشجوی استعداد درخشان اقدام کرد.

وی افزود: پذیرش دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه یزد بدون کنکور بر اساس شرط معدل و بررسی سوابق داوطلب صورت می گیرد.