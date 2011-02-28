17 تابلوی ناصر پلنگی فروش رفت

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر پلنگی به خبرنگار مهر گفت: 17 اثر فتومدیا در این نمایشگاه فروش رفت که البته قیمت قطعی آنها بعدا اعلام می‌شود اما به نظر می‌رسد استقبال خوبی از آثارم شده و مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل همین استقبال چهار روز دیگر به زمان نمایشگاه افزوده شد و برای همین تا پایان هفته نمایش آثار ادامه دارد.

35 اثر فتومدیا از ناصر پلنگی از 27 بهمن در پردیس سینمای ملت به معرض دید عموم گذاشته شده است. ناصر پلنگی در سال 1336 در همدان به دنیا آمد. وی فارغ التحصیل رشته نقاشی است و دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه تربیت مدرس به پایان رساند.

از فعالیت‌های وی می‌توان به نمایشگاه زنان در جنگ ایران و عراق شامل عکس و طراحی در نگارخانه فویر دانشکده هنر استرالیا در سال 1386، مکاشفات، عکس رسانه و نقاشی در موزه تاریخ سنگاپور در سال 1386، بازبینی 20 سال کار هنری شامل عکس، کلاژ و نقاشی در موزه هنرهای معاصر اصفهان در سال 1387و بینش فوتوریستی گذشته شامل عکس و کلاژ در نگارخانه استرالیا در سال 1387 اشاره کرد.