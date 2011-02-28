دو هزار تن سیمان از قشم به عراق صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر از بندرعباس، حمید رضا صدیقى مقدم اظهار داشت: تولیدات کارخانه سیمان قشم در بهمن ماه سال جارى 24 هزار و 889 تن بوده است که از این میزان 22 هزار و 472 تن به مصرف داخلى رسیده است.

صدیقى مقدم افزود: در این راستا 28 هزارو 834 تن کلینکر در بهمن ماه در واحد تولیدى سیمان قشم تولید شده است.

صدیقى مقدم تصریح کرد: همچنین میزان دو هزار و 250 تن سیمان از این واحد تولیدى در قشم به کشور عراق صادر شده است.

وى ادامه داد: صادرات به کشورهاى حاشیه خلیج فارس و در دست گرفتن بازار مصالح ساختمانى این کشورها از اهدف اصلى این واحد تولیدى به شمار مى آید.

صدیقى مقدم گفت: ظرفیت تولید روزانه کارخانه سیمان قشم دو هزار و 500 تن سیمان است.