افزایش مشروط مستمری سال آینده مددجویان کمیته امداد

سید جواد زمانی درگفتگو با خبرنگار مهر در مورد بررسی بودجه سال آینده سازمانهای دولتی گفت: تا کنون بودجه برخی از سازمانها مانند کمیته امداد در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور مسئولان دستگاهها بررسی شده است و به مرور طی روزهای آینده نیز بودجه نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی بررسی می شود.

وی با اشاره به اینکه بودجه کمیته امداد با حضور نمایندگان آنها بررسی شد، تاکید کرد: به گفته مسئولان این نهاد بودجه ای که از سوی دولت برای سال 90 کمیته امداد پیشنهاد شده در مقایسه با بودجه قبل از افزایش چندانی برخوردار نبوده است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه تعداد زیادی از نیازمندان برای دریافت خدمات پشت نوبت کمیته امداد هستند، افزود: چنانچه بودجه این نهاد افزایش نداشته باشد در سال آینده هیچ یک از پشت نوبتی ها تحت پوشش قرار نمی گیرند.

زمانی در مورد مستمری مددجویان نیز گفت: افزایش مبلغ مستمریها بستگی به افزایش بودجه کمیته امداد دارد و در صورت عدم افزایش آن، مستمری مددجویان نسبت به قبل افزایشی نخواهد داشت.

وی افزود: با توجه به اینکه کمیته امداد یک نهاد حمایتی است و تعداد زیادی از خانواده های نیازمند را تحت پوشش دارد به همین دلیل برای افزایش اعتبار آنان تلاش می کنیم و چنانچه راه و ردیف بودجه ای در این خصوص وجود داشته باشد کوتاهی نخواهیم کرد.