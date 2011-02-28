اشتون با صالحی درباره تحولات منطقه گفتگو می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شب گذشته، "کاترین اشتون" امروز دوشنبه در شانزدهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو درباره تحولات اخیر در لیبی و منطقه خاورمیانه سخنرانی می کند.

کاترین اشتون امروز در ژنو با "هیلاری کلینتون"، "سرگئی لاوروف"، "احمد داوود اوغلو" و "کوین راد" وزرای خارجه آمریکا، روسیه، ترکیه و استرالیا درباره تحولات اخیر در لیبی، شمال آفریقا و خاورمیانه و همچنین اقدامات بعدی جامعه بین الملل پس از صدور قطعنامه شورای امنیت علیه لیبی گفتگو می کند.

اشتون در این بیانیه اعلام کرد: بحران در لیبی و رویدادهای اخیر در شمال آفریقا و خاورمیانه نیازمند پاسخ جامع و هماهنگ جامعه بین الملل است و اتحادیه اروپا نمی تواند به تنهایی اقدام کند و همانطور که همیشه گفتم جامعه بین الملل در صورت همکاری با یکدیگر می تواند قویتر و کارآمدتر عمل کند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین پس از مذاکرات اخیر خود با مقامات ایرانی درباره برنامه هسته ای این کشور در استانبول، در نشست ژنو با "علی اکبر صالحی" وزیر خارجه ایران درباره تحولات منطقه گفتگو می کند.