افزایش حملات صهیونیستی علیه غزه در گیر و دار انقلاب ملل عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدستور اردن امروز در سرمقاله خود به نکته مهمی در قلب حوادث خاورمیانه اشاره کرد و نوشت: درحالی که همه امت عربی این روزها درگیر حوادثی هستند که سرانجام منجر به تغییر دراین کشورها می شود و درعین حال اوضاع بحرانی لیبی و اقدام رژیم قذافی به کشتار دسته جمعی مردم بیگناه این کشور در صدر اخبار رسانه های گروهی جهان قرار دارد اما در سویی دیگر حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه فلسطین به شدت افزایش یافت و این به گونه ای است که مشغول بودن افکار عمومی و امت عربی به حوادث این روزهای منطقه همه وهمه عاملی اساسی برای افزایش حملات بی امان صهیونیست ها به فلسطینیان شد.

درادامه این مقاله آمده است: هواپیماهای اسرائیلی اخیرا شمار زیادی از مناطق نوارغزه را بمباران کردند که درپی آن تعداد زیادی قربانی برجای گذاشت و همچنین تاسیسات زیربنایی و مهم فلسطینیان نیز نابود شد.

الدستور تاکید می کند: دشمن صهیونیستی اخیرا دست به تسریع در روند شهرک سازی در بیت المقدس اشغالی آن هم به گونه ای که همه جهان از این اقدام صهیونیست ها کاملا مطلع بودند.

دراین راستا باید بر واقعیت مهمی تاکید کرد و آن اینکه موضعگیری بین المللی و به ویژه حمایت آمریکا و دورویی و نفاق غربی ها نقش مهمی در ترغیب صهیونیست ها به ادامه تجاوزاتشان و ادامه اجرای دسیسه ها و توطئه هایشان علیه ملت فلسطین دارد.

این روزنامه عرب زبان درپایان خاطرنشان می کند: افزایش حملات و تجاوزات صهیونیستها علیه نوارغزه و بیت المقدس برامت عربی و اسلامی واجب می کند که از دایره انتظار بیرون آیند و برای تحکیم همکاری و ایجاد موضعگیری واحد عربی برای مقابله با تجاوزات صهیونیست ها که کل امت عربی و اسلامی را تهدید می کند، دست به کار شوند.