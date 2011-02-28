پژوهشگر گیلانی رتبه سوم پژوهش های کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، "مریم فلاحی" که رئیس پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی کشور است با ارائه این طرح تحقیقاتی در بیست و چهارمین جشنواره خوارزمی رتبه سوم پژوهش های توسعه ای را کشور کسب کرد که مورد تقدیر ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، مجمع جهانی سازمان های تحقیقات صنعتی و فناوری و موسسه فرهنگی اکو قرار گرفت.

مریم فلاحی کپورچالی از محققان برجسته موسسه تحقیقات شیلات است هم اکنون ریاست پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی کشور را برعهده دارد.

این بانوی محقق که در سال 84 به عنوان یکی از پنج زن فرهیخته گیلان شناخته شد، با بیش از 22 سال سابقه کار تحقیقاتی دارای مرتبه استادیار پژوهشی و تاکنون تحقیقات بسیاری را به ثمر رسانده است.

وی که قبل از این سمت معاونت پژوهشی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور را عهده دار بود، دارای مدرک دکترای بیولوژی دریا از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران است.

فلاحی تاکنون تحقیقات کاربردی زیادی از جمله کشت و پرورش جلبک و بررسی جنبه های اقتصادی آن، تهیه اطلس پلانکتونهای تالاب انزلی، بررسی جامع تالاب انزلی، بررسی جامع شیلاتی رودخانه سفیدرود، بررسی جامع سد ارس، بررسی پراکنش زئوپلانکتونهای تالاب انزلی و بررسی تنوع زیستی فیتوپلانکتونهای حوزه ایرانی خلیج فارس را انجام داده است.

این بانوی محقق نخستین سایت جلبکی مادر در ایران را در محل این پژوهشکده احداث کرد و تاکنون چندین بار حائز رتبه های برتر پژوهشی از کنفرانس ها و همایش های علمی شده و تاکنون هشت عنوان کتاب از این بانوی محقق به چاپ رسیده است.

وی در کارنامه خود سابقه تدریس از سال 73 و همکاری با مجامع، شوراها، کمیسیون ها و کمیته های علمی و پژوهشی داخلی و خارجی را دارد.

وی چندین بار به عنوان کارمند نمونه ملی، پژوهشگر نمونه وزارت جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات شیلات گیلان و پژوهشگر نمونه مرکز گیلان برگزیده شده است.