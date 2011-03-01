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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۳۹

سال 90/

بهرامیان فیلم تلویزیونی "عبور از تاریکی" را کلید می‌زند

بهرامیان فیلم تلویزیونی "عبور از تاریکی" را کلید می‌زند

پیش‌تولید فیلم تلویزیونی "عبور از تاریکی" به کارگردانی بهرام بهرامیان از هفته آینده آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم در ژانر دفاع مقدس ساخته می‌شود و فیلمنامه آن توسط شعله شریعتی نوشته شده است. "عبور از تاریکی" محصول سیمافیلم است. این فیلم تلویزیونی سال آینده کلید می‌خورد و فیلمبرداری آن در تهران و آبادان انجام می‌شود.

بهرام بهرامیان فیلم "سبب من" را به عنوان دومین فیلم بلند سینمایی خود بعد از فیلم "آل" در مراحل فنی دارد که به زودی آماده نمایش می‌شود.

بهرام بهرامیان مجموعه‌های "ساعت شنی" و "مشق عشق" را کارگردانی کرده است. "عبور از تاریکی" نخستین فیلم 90 دقیقه‌ای  این کارگردان است.

کد مطلب 1263372

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